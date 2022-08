DuckDuck Go: E-Mail-Weiterleitung jetzt als Betaversion für alle Interessierten

Schon zum Ende des letzten Jahres verkündete der Suchmaschinen-Dienst DuckDuckGo, dass man an einem eigenen Webbrowser für macOS arbeite, der großen Wert auf Datenschutz und Privatsphäre legen solle. Für iOS und iPadOS ist der DuckDuckGo Privacy Browser (App Store-Link) erhältlich, der nun ein spannendes Update spendiert bekommen hat.

Die DuckDuckGo-App für iPhones und iPads ist kostenlos im deutschen App Store erhältlich und benötigt zur Installation neben 56 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS/iPadOS 14.0 oder neuer. Alle Inhalte stehen zudem in deutscher Sprache bereit. Ab sofort liegt der DuckDuckGo Privacy Browser in Version 7.70.0 im deutschen App Store vor, der erstmals eine Betaversion für eine E-Mail-Weiterleitung mit sich bringt. Das sagt das Entwicklerteam von DuckDuckGo dazu:

“Wir haben die Warteliste für DuckDuckGo Email Protection entfernt, so dass die Beta-Version nun von jedermann getestet werden kann. Email Protection beta ist ein kostenloser E-Mail-Weiterleitungsdienst, der mehrere Arten von versteckten E-Mail-Trackern entfernt und Ihnen die Möglichkeit gibt, eine persönliche @duck.com-Adresse und eine unbegrenzte Anzahl von privaten E-Mail-Adressen zu erstellen. Außerdem müssen Sie nicht den E-Mail-Posteingang wechseln.“

Die Anmeldung ist laut Entwicklerangaben ganz einfach: Man öffnet in der App einfach am oberen rechten Rand das Zahnrad mit den Einstellungen und scrollt in der Liste zu „E-Mail-Schutz“, um loszulegen. Dort kann eine eigene @duck.com-Mailadresse zur Weiterleitung erstellt werden, die mögliche Tracker blockiert und die eigene Mailadresse verbirgt. Das Feature befindet sich aktuell noch im Betastatus und steht allen Nutzern und Nutzerinnen der App kostenlos zur Verfügung. DuckDuckGo bekommt im App Store bei knapp 47.900 Bewertungen im Durchschnitt hervorragende 4,8 Sterne.