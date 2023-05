Echo Show: Gestensteuerung für zwei smarte Displays aktiviert

Es ist immer eine feine Sache, wenn ein Hersteller auch Jahre nach dem Start eines Produkts noch neue Funktionen hinzufügt und diese nicht nur für kommende Geräte aufspart. Besitzer eines Echo Show 8 der zweiten Generation oder eines Echo Show 10 der dritten Generation dürfen sich jetzt über eine neue Gestensteuerung freuen.

So kann man beispielsweise einen Timer oder einen Wecker ausschalten, ohne zu sprechen oder den Bildschirm zu berühren. Man muss dafür einfach nur die Hand mit der Handfläche in Richtung der Kamera des Echo bewegen. Die Gesten-Funktion kann in den Geräteeinstellungen unter „Geräteoptionen“ oder über die Alexa-App aktiviert werden.

Zwei weitere neue Funktionen für alle Echo Show Modelle

Außerdem hat Amazon in den vergangenen Monaten zwei weitere Funktionen für die verschiedenen Echo Show Modelle ausgerollt. Auch hier hat sich einiges getan:

Text-to-Speech: Seit einigen Monaten umfasst die Alexa Tap-Steuerung auch Text-to-Speech, sodass man Sätze eintippen und laut über das Echo-Gerät vorlesen lassen können. Für die meistgenutzten Sätze, zum Beispiel „Ich habe Hunger“, lassen sich Shortcut-Kacheln speichern und mit neuen Icons und Farben individuell anpassen. Text-to-Speech kann insbesondere Menschen mit eingeschränktem Sprechvermögen unterstützen, sich mit anderen zu verständigen.

Untertitel für alles: Mit der Funktion „Untertitel für alles“ kann man Untertitel für Videos und Alexa-Untertitel auf einmal und für alle Echo Show-Geräte aktivieren. Untertitel können für taube oder schwerhörige Personen hilfreich sein, ebenso wie generell in einer lauten Umgebung.