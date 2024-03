Eero Pro 6 im 3er-Set: Mesh-Router für 289,99 Euro

Bei Amazon sind heute die Oster-Angebote gestartet. Mit dabei ist viel Altbekanntes, große Überraschungen konnten wir bisher nicht entdecken. Ein bisschen frischen Wind gibt es immerhin in den WOW-Angeboten, das sind zeitlich begrenzte Blitzangebote zum Sparpreis. Mit dabei ist unter anderem das 3er-Set der Eero Pro 6 Mesh-Router.

Für einen begrenzten Zeitraum bezahlt ihr derzeit nur 289,99 Euro (Amazon-Link), das entspricht einem Rabatt von über 35 Prozent. Zuletzt hat das Bundle mit den drei Routern noch 449,99 Euro gekostet. Jetzt könnt ihr vergünstigt zuschlagen – entweder solange der Vorrat reicht oder bis 24 Uhr. Sollte euch drei Eero Pro 6 nicht reichen, könnt ihr einzelne ebenfalls als Blitzangebot für 129,99 Euro kaufen.

Eero Pro 6 waren lange bei mir Zuhause im Einsatz

Ich habe die Eero Pro 6 lange Zeit bei mir Zuhause im Einsatz gehabt, in einem ganz klassischen deutschen Reihenhaus: 130 Quadratmeter, drei Etagen und Betondecken mit Fußbodenheizung (ein Killer für WLAN-Signale). Auf jeder Etage habe ich einen Eero Pro 6 platziert und habe so zuverlässig Geschwindigkeiten erzielt, die meine 100 Mbit/s „schnelle“ Internet-Verbindung locker übertroffen haben.

Mittlerweile gibt es bei Eero ja auch Modelle mit WiFi 6E oder gar WiFi 7. Das mag für die Kommunikation zwischen den Routern durchaus von Vorteil sein, die meisten Endgeräte sind aber noch gar nicht soweit. Die neusten Apple-Modelle unterstützen gerade einmal WiFi 6E. Wenn ihr keine absolut besonderen Erwartungen habt, fahrt ihr mit WiFi 6 in den nächsten Jahren wohl absolut solide.

Was mich am Eero-System so begeistert: Es ist absolut einfach zu bedienen. Die Eero-App ist übersichtlich gestaltet und bei der Installation kann man im Prinzip gar nichts verkehrt machen. Und auch bei der Konfiguration gibt es keine großen Fragezeichen. Und hier Rede ist explizit nicht von Netzwerk-Junkies, die in einer Fritz!Box nicht ohne Experten-Modus können, sondern einfach von ganz normalen Leuten, die WLAN-Konfiguration nicht zu ihrem Hobby machen wollen.

Amazon eero Pro 6 Tri-Band-Mesh-WiFi-6-System mit integriertem Smart Home-Hub von... eero Pro 6 deckt bis zu 560 Quadratmeter ab und unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit.

Vergessen Sie Funklöcher und Puffern – Unsere TrueMesh-Technologie leitet den Datenverkehr intelligent weiter, um Verbindungsunterbrechungen zu...

Ein kleiner Preisvergleich mit dem Fritz!Repeater

Ein kleiner Nachteil der Eero-Router ist natürlich, dass ihr auch an eurem bestehenden Moden+Router einen Eero anschließen müsst, quasi den Startpunkt eures neuen WLANs. Wenn ihr beispielsweise eine Fritz!Box nutzt, was ja heutzutage sehr wahrscheinlich ist, bräuchten ihr nur zwei zusätzliche Fritz!Repeater, um ebenfalls drei Etagen abdecken zu können.

Was die Leistung angeht, würde ich die Eero Pro 6 knapp zwischen unter dem Fritz!Repeater 6000 einordnen, den es in den Oster-Angeboten für 189,99 Euro gibt. Bei zwei Stück sind wir hier auch schon bei knapp 380 Euro – und im Vergleich dazu ist das 3er-Set von Eero gar nicht mehr so teuer.

Angebot AVM FRITZ!Repeater 6000 (WiFi 6 Repeater mit drei Funkeinheiten: 5 GHz (2 x bis zu... Innovatives und schnelles WiFi 6 ausgelegt für ein anspruchsvolles Heimnetz mit einer Vielzahl an gleichzeitig verwendeten WLAN-Endgeräten

Intelligente und automatische Bandauswahl im laufenden Betrieb: Drei Funkeinheiten für ein High-End WLAN mit bis zu 6.000 MBit/s (WLAN AX)