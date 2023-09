Eine neue Portrait-Foto-Funktion kommt auch auf das iPhone 14 Pro

Im Rahmen der Keynote am Dienstag hat Apple einige neue Funktionen rund um die Portrait-Fotografie mit dem iPhone angekündigt. So soll das iPhone 15 beispielsweise automatisch erkennen, wenn ein Portrait aufgenommen wird, so dass der Portrait-Modus nicht erst extra aufgerufen werden muss. Eine wirklich tolle Neuerung, die leider tatsächlich exklusiv auf den neuen Geräten verfügbar ist.

Eine andere neu angekündigt Funktion lässt sich dagegen auch mit dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max nutzen, sofern dort bereits iOS 17 installiert ist. Auch mit den „älteren“ iPhones lässt sich der Fokus eines Portrait-Fotos im Anschluss noch ändern.

Auch bereits aufgenommene Portrait-Fotos können angepasst werden

Das ist insbesondere dann spannend, wenn auf einem Foto mehr als eine Person oder ein Objekt zu sehen ist. Hat man beim ursprünglichen Bild beispielsweise die Person im Vordergrund fokussiert, kann man den Fokus später ganz problemlos auf die andere Person setzen. Bisher konnte man die Intensität des Fokus zwar anpassen oder den Unschärfe-Effekt komplett deaktivieren, mehr aber nicht.

Das Umstellen des Fokus funktioniert übrigens nicht nur mit neu aufgenommenen Fotos nach dem Update auf iOS 17, sondern auch mit bereits zuvor aufgenommenen Portrait-Fotografien.