iOS 17: Apple kündigt weitere Funktionen bis zum Jahresende an

Apples neues mobiles Betriebssystem iOS 17 wird am kommenden Montag, den 18. September, nach rund drei Monaten des Betatestings offiziell erscheinen. Schon vorab war bekannt, dass einige Funktionen von iOS 17 erst später in diesem Jahr auf den Markt kommen würden. Apple hat nun eine ausführliche Aufschlüsselung mit weiteren Details veröffentlicht. Laut Apple wird iOS 17 im Laufe des Jahres über ein separates Software-Update mit einer Reihe von neuen Funktionen ausgestattet.

Als iOS 17 auf der WWDC im Juni angekündigt wurde, nannte Apple drei Funktionen, die erst später in diesem Jahr eingeführt werden, darunter die Tagebuch-App, mit der man Erlebnisse aufschreiben und sich von Vorschlägen und Schreibanregungen inspirieren lassen kann, eine Zusammenarbeit an Wiedergabelisten in Apple Music und AirDrop über das Internet. Letztere Übertragungen werden auch dann über eine Internetverbindung fortgesetzt, auch wenn man sich außerhalb der AirDrop-Reichweite befindet.

In einer neuen PDF-Zusammenfassung, die diese Woche auf der iOS 17 Preview-Website veröffentlicht wurde, geht Apple näher darauf ein, was in iOS 17 dieses Jahr noch kommen wird. Diese Liste enthält einige Funktionen, die auf der WWDC angekündigt wurden, aber auch einige bisher unangekündigte Funktionen, die offenbar auf der iOS 17-Roadmap für dieses Jahr stehen:

Sticker in Messages: Das neue Sticker-Erlebnis bietet ein einziges Zuhause für alle deine Sticker. Später in diesem Jahr wirst du auch in der Lage sein, über das Tapback-Menü auf all diese Funktionen zuzugreifen.

Das neue Sticker-Erlebnis bietet ein einziges Zuhause für alle deine Sticker. Später in diesem Jahr wirst du auch in der Lage sein, über das Tapback-Menü auf all diese Funktionen zuzugreifen. Aufholpfeil in Nachrichten: Springe einfach zu deiner ersten ungelesenen Nachricht in einer Gruppenunterhaltung, indem du auf den Pfeil in der rechten oberen Ecke tippst.

Springe einfach zu deiner ersten ungelesenen Nachricht in einer Gruppenunterhaltung, indem du auf den Pfeil in der rechten oberen Ecke tippst. Verbesserungen bei Nachrichten in iCloud: Wenn du Nachrichten in iCloud aktivierst, werden Nachrichteneinstellungen wie die Weiterleitung von Textnachrichten, Sende- und Empfangskonten und SMS-Filter geräteübergreifend synchronisiert.

Wenn du Nachrichten in iCloud aktivierst, werden Nachrichteneinstellungen wie die Weiterleitung von Textnachrichten, Sende- und Empfangskonten und SMS-Filter geräteübergreifend synchronisiert. Apple News-Widget: Abspielen oder Anhalten eines Podcasts oder einer News+ Audio-Story.

Abspielen oder Anhalten eines Podcasts oder einer News+ Audio-Story. Wiedergabeliste „Lieblingslieder“ von Apple Music: In dieser neuen Wiedergabeliste kannst du schnell zu deinen Lieblingssongs zurückkehren. Finde die Wiedergabeliste „Lieblingslieder“ in deiner Mediathek oder frage einfach Siri.

In dieser neuen Wiedergabeliste kannst du schnell zu deinen Lieblingssongs zurückkehren. Finde die Wiedergabeliste „Lieblingslieder“ in deiner Mediathek oder frage einfach Siri. Noch mehr Favoriten in Apple Music: Wähle deine Lieblingssongs, Alben, Wiedergabelisten und Künstler aus. Deine Lieblingsmusik wird automatisch zu deiner Mediathek hinzugefügt und verbessert deine Empfehlungen.

Wähle deine Lieblingssongs, Alben, Wiedergabelisten und Künstler aus. Deine Lieblingsmusik wird automatisch zu deiner Mediathek hinzugefügt und verbessert deine Empfehlungen. Intelligente Formularerkennung in PDFs: Ausfüllbare Dokumente und Formulare können jetzt automatisch im gesamten System erkannt werden, zum Beispiel in Dateien, E-Mails oder gescannten Dokumenten.

Ausfüllbare Dokumente und Formulare können jetzt automatisch im gesamten System erkannt werden, zum Beispiel in Dateien, E-Mails oder gescannten Dokumenten. Verbessertes AutoFill: Fülle Informationen wie Namen und Adressen in Formularen noch schneller aus, da leistungsstarke Sprachmodelle auf dem Gerät ausfüllbare Felder identifizieren und AutoFill aktivieren.

Fülle Informationen wie Namen und Adressen in Formularen noch schneller aus, da leistungsstarke Sprachmodelle auf dem Gerät ausfüllbare Felder identifizieren und AutoFill aktivieren. Audio-Fokus in Fitness+: Stelle die Lautstärke der Musik oder der Stimmen der Trainer so ein, dass du mehr von dem hörst, was für dich am wichtigsten ist.

Stelle die Lautstärke der Musik oder der Stimmen der Trainer so ein, dass du mehr von dem hörst, was für dich am wichtigsten ist. Apple ID-Anmeldung bei Annäherung: Die Anmeldung zum Einrichten eines Geräts ist jetzt einfacher denn je. Bringe einfach ein bereits angemeldetes und vertrauenswürdiges iPhone oder iPad in die Nähe, kopple die Geräte durch Scannen der Partikelwolke, und schon bist du automatisch angemeldet.

Einige dieser Funktionen von iOS 17 klingen spannend, darunter die Verbesserungen von Apple Music und die Apple-ID-Anmeldung bei Annäherung. Laut 9to5Mac sollen die internen Tests von iOS 17.1 bei Apple bereits in vollem Gange sein. Wahrscheinlich werden nicht alle hier aufgeführten Features darin bereits enthalten sein, aber wir können sicher sein, dass sie bis Jahresende in iOS 17 integriert werden.