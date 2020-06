Epic verschenkt AER Memories of Old & Stranger Things 3

Der uns gut bekannte Publisher Daedalic Entertainment bietet das Spiel AER Memories of Old im Epic Games Store gerade zum Gratis-Download an. Der Download ist rund 3 GB groß, die Sprachausgabe erfolgt in englischer Sprache, allerdings gibt es deutsche Texte. Nur für Windows verfügbar.

Verwandle dich in einen Vogel und erforsche fliegend eine farbenfrohe Welt aus Inseln, die im Himmel schweben. Wage dich in verlassene, alte Ruinen, in denen dich jeder Schritt näher ans Ende der Welt führt. Die alten Götter sind vergessen, verloren nach den Ereignissen, die die Welt zerstörten und nur einzelne Inseln in der Luft zurückließen. Diese mystische Welt aus endlosem Himmel, farbenfrohen Inseln und alten Ruinen droht, in die Dunkelheit zu stürzen. Als eine der letzten Formwandlerinnen wirst du auf eine Pilgerreise ins Land der Götter gesandt. Enthülle die Geheimnisse, die dir helfen werden, die Realität selbst zu retten.

Stranger Things 3: The Game

Ihr seid Fan der Netflix-Serie Stranger Things? Dann könnt ihr euch das offizielle Spiel “Stranger Things 3: The Game” jetzt gratis laden. Das Spiel ist für Windows und Mac verfügbar.