Erste Fotos sollen Apples neues 35W Netzteil zeigen

Apple hatte es vor wenigen Tagen selbst verraten: Das Unternehmen arbeitet an einem neuen USB-C Netzteil mit 35 Watt und zwei USB-C Ports. Fotos, die von ChargerLAB auf Twitter gezeigt werden, sollen nun einen ersten Blick auf das neue Netzteil erlauben.

Zu sehen ist der US-Stecker, wie genau die EU-Version aussehen wird, bleibt abzuwarten. Apple setzt aber auf ein kompaktes Design und platziert die beiden USB-C Anschlüsse nebeneinander. Mit insgesamt 35 Watt kann man iPhone, iPad oder auch das MacBook Air aufladen.

Unklar ist derweil wann das neue Netzteil auf den Markt kommen wird. Die WWDC könnte dafür nicht unbedingt geeignet sein, ein Start im Herbst ist aber denkbar. Wie viel Geld man für das Netzteil auf den Tisch legen muss, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Vermutlich aber deutlich mehr als es bei Anker, Ugreen und Co. der Fall ist.

#Apple is planning to release its first 35W dual USB-C charger.#ChargerLAB got the leaked pics of it. It adopts foldable prongs, and unlike other chargers, two USB-C ports are side by side.

We’ll bring more information about this charger.#applecharger #tech #iPhone14 pic.twitter.com/wzyR7bdHdi

— ChargerLAB (@chargerlab) April 12, 2022