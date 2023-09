Erste Maßnahmen getroffen: Disney+ will Account-Sharing unterbinden

Der Streaming-Dienst Netflix hat es vorgemacht, jetzt will auch Disney+ (App Store-Link) das Account-Sharing eindämmen. Die Maßnahme wurde für 2024 angekündigt, doch es scheint schneller zu gehen. Erste Änderungen sind in Kanada zu sehen, Abonnenten und Abonnentinnen werden aktuell per E-Mail informiert, dass die gemeinsame Nutzung von Passwörtern ab dem 1. November nicht mehr möglich sei.

In den aktualisierten AGB heißt es: „Wenn nicht anders von Ihrem Service-Tier erlaubt, dürfen Sie Ihr Abonnement nicht außerhalb Ihres Haushalts teilen. „Haushalt“ bezeichnet die Sammlung von Geräten, die mit Ihrem persönlichen Hauptwohnsitz verbunden sind und von den dort wohnenden Personen genutzt werden. Für bestimmte Servicestufen können zusätzliche Nutzungsregeln gelten.“

Auf die Frage, wie viele Accounts geteilt werden, wollte oder konnte Geschäftsführer Bob Iger keine genauen Daten nennen. Er spricht aber von einer „signifikanten Zahl“ an Accounts. Und während man in Kanada die ersten Vorbereitungen schon in diesem Jahr trifft, wird Disney+ das Account-Sharing in weiteren Länder ebenfalls angehen – entweder noch dieses Jahr, aber vermutlich eher ab nächstes Jahr.

Wirft man einen Blick auf die letzten Quartalszahlen, ist dieser Eingriff auch notwendig. Im dritten Quartal 2023 verzeichnet Disney+ einen Verlust von 512 Millionen US-Dollar und Chef Iger hat sich zum Ziel gesetzt, die Streamingkosten deutlich zu senken.