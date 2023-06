Erste Screenshots von Googles AirTag-Tracking-App aufgetaucht

Wenn sich ein unbekannter AirTag in eurer Nähe befindet, werdet ihr auf dem iPhone oder einem anderen Apple-Gerät relativ schnell darauf hingewiesen. Anders sieht es bei Android-Geräten aus – bisher zumindest. In Zusammenarbeit mit Apple arbeitet Google aktuell jedoch an einer Lösung.

Der Journalist Mishaal Rahman hat auf Twitter ein paar Screenshots geteilt, auf denen eine Android-App zu sehen ist, mit der AirTags erkannt werden können. Die App befindet sich derzeit in Entwicklung und soll im Laufe des Jahres veröffentlicht werden.

In der App gibt es Möglichkeiten zum manuelle und automatischen Scannen. Gefunden werden AirTags, die ohne ihren eigentlichen Besitzer unterwegs sind. Solltet ihr beispielsweise gemeinsam mit einer Person aus eurer Familie, die ein iPhone und einen AirTag besitzt, unterwegs sein, sollte es also keinen Alarm geben.

Wenn ein Tracker gefunden wird, kann man über die Android-App die Seriennummer auslesen oder den Tracker sogar deaktivieren. Das dürfte vor allem für Drittanbieter-Tracker interessant sein, bei denen man nicht einfach die Knopfzelle herausnehmen kann. Ebenso ist es möglich, den gefundenen AirTag klingeln zu lassen, ohne dass der Besitzer oder die Besitzerin darüber informiert wird.

Apple bietet für Android-Geräte übrigens schon eine eigene Lösung an, die App Tracker-Erkennung ist bereits im Google Play Store verfügbar.