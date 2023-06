Paste 4.0: Hübscher und nützlicher Manager für die Zwischenablage

CMD+C sowie CMD+V dürften wohl die häufigsten Tastenkombinationen auf dem Mac sein. Die Zwischenablage hat allerdings ein Problem: Es wird immer nur das letzte Element zwischengespeichert. Gerade für meine Workflows ist das ein riesiger Nachteil. Ich setze daher seit jeher auf einen Clipboard-Manager.

Eine seit längerer Zeit erhältliche Alternative ist Paste (App Store-Link). Die App gibt es nicht nur für den Mac, sondern auch für iPhone und iPad. Insbesondere auf dem Mac dürften die Fähigkeiten von Paste besonders zur Geltung kommen. Schauen wir zunächst einmal auf die Neuerungen von Version 4.0:

Frisches neues Aussehen und Handhabung

Größenveränderbares Fenster

Kompakter Modus

Eines muss ich gleich zu Beginn sagen: Paste sieht wirklich schick aus und ist perfekt in die System-Optik integriert. Auch die Funktionen sind absolut klasse und sind eine echter Erleichterung. Unter anderem kann man sich Favoriten in verschiedenen Ordner ablegen und so Dateien, Textfetzen oder Links immer wieder einfach und schnell einfügen.

Es gibt aber mehrere Details, die mich an Paste stören. Zum Beispiel die Tatsache, dass sich die Anwendung fest am unteren Bildschirmrand öffnet und das neuste Element immer ganz links ist. Auf dem MacBook vielleicht kein großes Ding, auf einem großen Bildschirm ist der Weg bis nach ganz unten links mit der Maus aber manchmal schon ziemlich weit. Klar, man könnte auch die zur Verfügung stehenden Tastatur-Shortcuts nutzen, keine Frage.

CopyLess 2 bleibt mein Favorit

Und dann wäre da noch das Bezahlmodell. Paste könnt ihr kostenlos ausprobieren, nach zwei Wochen muss man allerdings ein Abo aktivieren. Und das kostet mal eben 1,99 Euro pro Monat oder 14,99 Euro im Jahr. Alternativ steht Paste auch im Rahmen der Software-Flatrate von Setapp zur Verfügung.

Aus diesen beiden Gründen bleibe ich bei CopyLess 2 (App Store-Link), dessen Vollversion nach dem kostenlosen Download dauerhaft für 8,99 Euro freigeschaltet werden kann. Auch hier werden mehrere Elemente aus der Zwischenablage gespeichert und können frei in andere Apps eingefügt werden. Zwar alles nicht so schick und umfangreich, dafür aber sehr funktional und eben deutlich günstiger.