Apple Arcade: Die Neuerscheinungen im Juli 2023 im Überblick

Wir werfen bereits einen Blick voraus: Welche Titel erscheinen im kommenden Monat auf Apple Arcade? Welche Neuerungen Apples Spiele-Abo im Juli zu bieten hat, das verraten wir euch in diesem Artikel. Neu dabei sind zwei exklusive Arcade Originals und drei Neuzugänge aus der Kategorie „legendäre Spiele des App Store“.

Das sind die neuen Arcade Originals im Juli 2023

Ridiculous Fishing EX – ab 14. Juli: Der Name Ridiculous Fishing ist im App Store kein unbekannter. Bereits vor mehreren Jahren hat uns das Pixel-Spiel begeistern können. Jetzt gibt es eine Neuauflage in 3D, aber immer noch in Retro-Grafik. Wer auf der Suche nach übertriebenem Arcade-Angelspaß ist, wird bei Ridiculous Fishing EX fündig – einem handgemachten Spiel über das Angeln mit Kettensägen, Toastern und anderen ausgefallenen Gegenständen.

Hello Kitty: Island Adventure – ab 28. Juli: Diese Neuerscheinung dürfte vermutlich alle Hardcore-Gamer begeistern – denn wer steht nicht auf Hello Kitty? Im App Store heißt es: „Begib dich mit Hello Kitty und ihren Freunden auf ein kuschliges Inselabenteuer und lass einen verlassenen Vergnügungspark in neuem Glanz erstrahlen. Kannst du das Geheimnis lüften, das sich darin verbirgt?“

Weitere Neuerscheinungen auf Apple Arcade

Lego Duplo World+ – ab 7. Juli: Ein lustiges und interaktives Erlebnis, das Fantasie und Kreativität der Kinder durch Lernen angeregt und wertvolle Lektionen und Fähigkeiten in einer lebendigen, reaktionsschnellen und fesselnden Umgebung vermittelt.

Slay the Spire+ – ab 7. Juli: Ihr könnt euch auf das preisgekrönte Spiel freuen, das Kartenspiel und Roguelikes zum Einzelspieler-Deckbuilder verschmolzen und so das Subgenre der Roguelike-Deckbuilder begründet hat.

Stardew Valley+ – ab 21. Juli: Das beliebte Opend-End-Farming-RPG Stardew Valley+ erscheint ebenfalls bei Apple Arcade und gesellt sich zu anderen fantastischen Landwirtschafts- und Lebenssimulationen wie Wylde Flowers, Farmside, Cozy Grove und vielen mehr.