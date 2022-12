Eufy SmartTrack Link: Ankers AirTag-Technik ausprobiert

Bereits Anfang November haben wir berichtet, dass Anker nun auch auf AirTag-Technik setzt. Unter dem Namen Eufy Security SmartTrack wurden mit Link und Card zwei Produkte vorgestellt, die nahtlos in das „Wo ist?“-Netzwerk von Apple integriert werden und abgesehen von der Ultrabreitband-Ortung über die gleiche Technik wie Apples AirTags verfügen.

Mittlerweile hat uns ein Eufy Security SmartTrack Link erreicht, den wir direkt bei Eufy im Shop bestellt haben. Mittlerweile kann man den kleinen Tracker auch unkompliziert über Amazon bestellen, dort wird er zum regulären Preis von 24,99 Euro (Amazon-Link) angeboten. Damit ist der Eufy Security SmartTrack Link ein wenig teurer als beispielsweise der Key Finder von Atuvos, für den man rund 15 Euro bezahlt. Dafür ist das Gehäuse beim Eufy-Modell etwas hochwertiger und kompakter gestaltet.

Eufy Security SmartTrack Link wird direkt in Apples-App gekoppelt

Die Handhabung ist prinzipiell identisch. Nachdem man den Eufy Security SmartTrack Link eingeschaltet hat, kann er in der „Wo ist?“-App in Sekundenschnelle als neues Objekt hinzugefügt werden und verhält sich dann genau so wie ein AirTag. Verliert ihr ihn, kann er einfach von allen anderen iPhones, iPads oder Macs auf diesem Planeten geortet werden. Ihr bekommt den aktuellen Standort mitgeteilt und könnt dem Finder zudem eure Kontaktdaten mitteilen.

Leidlich die zentimetergenaue Ortung funktioniert nicht, da der Eufy Security SmartTrack Link anders als der AirTag nicht über einen Ultrabreitbandchip verfügt. Dafür ist der Signalton, den der Tracker von Anker von sich geben kann, aber spürbar lauter.

QR-Code für alle, die keinen AirTag kennen

Ein kleines Extra ist dann aber doch noch verbaut: Auf der Rückseite des Eufy Security SmartTrack Link ist ein QR-Code mit der Beschriftung „Scan Me If Found“ aufgedruckt. Eine prima Idee, denn mit einem nackten AirTag dürften nicht alle etwas anfangen können. Zumal der Link von Anker ja noch nicht einmal aussieht wie ein AirTag.

Um den QR-Code mit euren persönlichen Daten zu hinterlegen, ist allerdings zwingend eine Registrierung in der Eufy Security App erforderlich. Und es geht tatsächlich noch umständlicher: Die Daten können nur hinterlegt werden, wenn man den Modus „Verloren“ in der Eufy-App aktiviert. Ist dieser Modus nicht aktiv, sind auch keine persönlichen Daten mit dem QR-Code verknüpft. Prinzipiell ist das ja nicht schlecht – aber in der Praxis müsst ihr dann den Verloren-Modus in der Apple-App und der Eufy-App aktivieren.

Der mit einer CR2032-Knopfzelle bestückte Tracker ist am Ende aber durchaus eine Alternative zum Apple AirTag, denn immerhin ist der Stückpreis etwas niedriger. Im Vergleich zu anderen Drittanbietern bietet der Eufy Security SmartTrack Link immerhin einen kleinen Mehrwert, die Handhabung mit dem QR-Code dürfte meiner Meinung nach aber noch etwas einfacher sein.