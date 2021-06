Fabel über Licht und Schatten: ARTE veröffentlicht Unmaze

Anfang Juni haben wir schon auf Unmaze (App Store-Link) aufmerksam gemacht, nun kann das Spiel offiziell aus dem App Store geladen werden. Der Download ist kostenlos, 763 MB groß und das erste Kapitel mit einem Spielumfang von rund einer Stunde kann kostenlos bestritten werden. Die Vollversion kostet danach 4,49 Euro.

Das Spiel ist ein narratives Abenteuer, das viele Anleihen an die griechische Mythologie hat: Die Geschichte basiert auf der Story von Theseus und dem Minotaurus und lässt sich am ehesten als interaktiver Roman beschreiben.

Ihr agiert als Ariadne, die sowohl Theseus und Asterion, dem Minotaurus, aus einem Labyrinth in Sicherheit bringen will. Das Problem dabei: Sie kann nicht gleichzeitig an beiden Orten sein. Und so ergibt sich zwangsläufig, dass sich einer der beiden in Gefahr begibt, sobald sie sich dem jeweils anderen zur Hilfe widmet – ein Balanceakt ist erforderlich, um beide Figuren zu retten.

Und es ist auch ein ganz besonderes Feature Bestandteil von Unmaze: Das Spiel macht vom Lichtsensor des iOS-Geräts Gebrauch. Befindet man sich in einer dunkleren Umgebung, wird man in der Lage sein, mit Asterion zu kommunizieren, in hellen Umgebungen wird es Theseus sein.

Falls euch die Beschreibung anspricht, könnt ihr kostenlos in das Spiel hineinschnuppern. Bei Gefallen könnt ihr dann die Vollversion über den einmaligen In-App-Kauf tätigen.