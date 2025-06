Fishix: Praktisches Angel-Logbuch listet Fänge, Orte, Köder und mehr auf

Auch wenn ich mit Angeln nicht viel am Hut habe und in meinem ganzen Leben einen einzigen Fisch aus dem Wasser gezogen habe, gibt es doch viele Menschen, die diesem Hobby in ihrer Freizeit nachgehen. Und wie soll es auch anders sein: Auch für das Angeln gibt es mittlerweile im App Store einige Apps, die das Hobby unterstützen.

Vor kurzem hat der Indie-Entwickler Anton Patenko aus der Ukraine bei Reddit sein Angel-Logbuch Fishix (App Store-Link) vorgestellt. Fishix lässt sich kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen und benötigt dazu mindestens iOS/iPadOS 16.0 oder neuer sowie rund 26 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Die Anwendung kann wahlweise über ein Abo, das 99 Cent/Monat oder 5,99 Euro/Jahr kostet, oder auch über einen derzeit reduzierten Einmalkauf in Höhe von 7,99 Euro zur Vollversion hochgestuft werden.

Mit Fishix können Angler und Anglerinnen ihrer Leidenschaft komplett nachkommen und in insgesamt vier großen Bereichen innerhalb der App ein Angel-Tage- oder Logbuch anlegen. So können nicht nur gute Angelorte mit Fotos, Notizen und genauem Standort getrackt werden, sondern auch die letzten Fänge mit Fischart, verwendetem Köder, Bildern, Gewicht, Länge, Datum und Fangort festgehalten werden. Darüber hinaus lässt sich das eigene Repertoire an Ködern in Fishix einbinden, und auch eine Notizfunktion verwenden. Funde und weiteres können auch an weitere Angel-Freunde und -Freundinnen weitergeleitet werden.

Wettervorhersage und Angeltouren-Planung inklusive

Besonders praktisch ist die integrierte Wettervorhersage für einen manuell festgelegten Angelspot: Neben aktuellen Wetterwarnungen, beispielsweise für Wind und Gewitter, gibt es detailreiche Infos zur Niederschlagswahrscheinlichkeit, Höchst- und Niedrigtemperatur, Windrichtung und -stärke, Sonnenauf- und -untergangsdaten, Mondauf- und -untergangsinfos und zum UV-Index. Besonders praktisch für Angel-Fans sind die Details zur Fischaktivität: Hier wird angezeigt, welche Fische zu welchen Zeiten besonders gut gefangen werden können.

Basierend auf den Angaben lässt sich in Fishix auch die nächste Angeltour planen. Dazu steht ein Routenplaner bereit, ebenso wie die Wettervorhersage und die geplante Uhrzeit sowie das Datum. Hat man den Ausflug beendet, lassen sich entsprechende Fänge und Notizen über den üblichen Weg festhalten. Zu den zusätzlichen Features von Fishix gehört auch ein Angel-Tipp des Tages, um das eigene Wissen vertiefen zu können, ebenso wie eine Cloud-Synchronisation, um alle Daten auf allen Geräten auf dem gleichen Stand halten zu können.

In der Pro-Version von Fishix lassen sich unbegrenzte Angelausflüge planen, wetterbasierte Vorhersagen ansehen und auch Lieblings-Tipps aus der App speichern. Mit einem der nächsten Updates für Fishix soll auch eine Logbuch-Integration für das eigene Angel-Equipment Einzug halten, um die gesamte Angelausrüstung, Ruten und Köder für einen schnellen Zugriff archiviert zu haben. Wer demnach gerne die Angelrute auswirft, sollte sich Fishix auf jeden Fall genauer ansehen.