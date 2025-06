Ikea: Eigenes steckfertiges Balkonkraftwerk zusammen mit EcoFlow vorgestellt

Das schwedische Möbelhaus Ikea hat seine erste eigene Solarlösung vorgestellt. Die in Zusammenarbeit mit Svea Solar konzipierte steckfertige Anlage für Balkonkraftwerke soll dabei laut Ikea günstiger sein als vergleichbare Systeme anderer Anbieter. Das Komplettpaket bekommt ihr ab 1.229 Euro. So wirklich neu und „eigen“ ist das, was Ikea anbietet, allerdings nicht.

Die von Ikea angebotenen Solarlösungen könnt ihr auf dem Balkon, dem Carport, eurer Hausfassade oder im Garten installieren und somit euren eigenen Strom erzeugen, auch wenn ihr keinen Zugriff auf ein Hausdach habt – weil ihr beispielsweise zur Miete wohnt. Ikeas Angebot richtet sich aber auch explizit an B2B-Kunden im Bereich kleiner und mittelständischer Unternehmen.

Ikea-Business-Network- und Ikea-Family-Mitgliefer erhalten darum auch 15 Prozent Rabatt beim Kauf einer entsprechenden Lösung – und genau mit diesem Rabatt wird es interessant, denn damit liegt man unter den aktuellen Straßenpreisen.

Ikea bietet mit der Produktreihe EcoFlow Stream modulare Balkonkraftwerke samt Energiespeicher an, die sich mit den dazugehörigen Komponenten, wie Photovoltaikmodulen, Powerstations oder Smart-Plug-Lösungen, kombinieren lassen. Auch größere Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen lassen sich dabei mit dem aus der Solaranlage gewonnenen Strom betreiben. Wir haben das System bereits für euch getestet.

Im Shop von Svea Solar erhältlich

Die einzelnen Komponenten, Panels und Kraftwerke könnt ihr allerdings nicht direkt über Ikea beziehen, sondern müsst sie über den Shop von Svea Solar bestellen. Wer über eine Ikea-Family- oder Ikea-Business-Network-Mitgliedsnummer verfügt, kann diese während des Bestellvorgangs eingeben und sich die oben bereits erwähnten 15 Prozent Rabatt sichern.

Das Stream-Komplettset in der Größe M, bestehend aus zwei 50 W oder wahlweise 520 W Solarpanelen und einer Stream Pro Batterie (inkl. AC Kabel & MPPT-Kabel) kostet 1.229 Euro ohne Rabatt. Alternativ findet ihr die Produkte von EcoFlow natürlich auch auf Amazon.