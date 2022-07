Fitbit: Neue Schlafprofile-Funktion in der App veröffentlicht

Ein guter Schlaf kann dazu beitragen, dass man sich ausgeruht und gestärkt fühlt, und spielt gleichzeitig eine entscheidende Rolle für die allgemeine Gesundheit und Wohlbefinden. Seit der Einführung der Schlaffunktionen von Fitbit im Jahr 2009 erfreut sich die Schlaferfassung großer Beliebtheit – und macht Informationen, die zuvor nur in einem Schlaflabor verfügbar waren, über das Handgelenk zugänglich. Bis heute hat Fitbit 22 Milliarden Stunden Schlafdaten ausgewertet, was der Lebenszeit von über 5.000 Schildkröten entspricht.

Fitbit hat nun eine neue Funktion zur Schlafanalyse auf den Weg gebracht: Schlafprofile. Diese neue Fitbit Premium-Funktion bietet eine neue Längsschnittanalyse des eigenen Schlafverhaltens. Mit lustigen Tierfiguren sind die Schlafdaten noch einfacher zu interpretieren: So kann man Schritte unternehmen, um die Schlafqualität und damit die allgemeine Gesundheit zu verbessern.

Unterstützt durch die Schlafforschung analysiert Sleep Profile jeden Monat den Schlaf anhand von 10 Schlüsselwerten, berechnet Trends und vergleicht sie mit den Werten, die für das eigene Alter und Geschlecht typisch sind, damit man herausfinden kann, wo man sich verbessern kann. Fitbit erklärt dazu:

„Von neuen Messwerten wie der Variabilität des Schlafrhythmus, der Zeit vor dem erholsamen Schlaf und dem gestörten Schlaf bis hin zu bereits erfassten Messwerten wie Schlafdauer, Erholsamkeit und REM-Schlaf bieten diese Datenpunkte einen ganzheitlichen Überblick über Ihre Schlafmuster und -qualität über einen ganzen Monat hinweg. Sie erhalten auch Angaben zu den idealen Bereichen für jede Kennzahl – und dazu, wo Sie innerhalb der einzelnen Bereiche liegen -, damit Sie überlegen können, worauf Sie Ihre Bemühungen zur Verbesserung konzentrieren sollten. Diese Metriken werden zum ersten Mal in einer monatlichen Gesamtansicht dargestellt (was in einem Schlaflabor fast unmöglich zu reproduzieren ist).“