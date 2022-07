Natürliches Licht: Philips Hue baut HomeKit-Funktion nach

Das hat sich Philips Hue wohl ein wenig anders vorgestellt. Vor knapp einem Jahr hat Philips Hue mit „Natürliches Licht“ eine neue Funktion angekündigt, die eigentlich schon im Herbst 2021 integriert werden sollte. Anfang des Jahres wurde das Feature dann auf unbestimmte Zeit verschoben. Seit dem jüngsten App-Update am Freitag kann „Natürliches Licht“ jetzt über einen kleinen Umweg genutzt werden, wie wir für den Hueblog herausgefunden haben.

Falls ihr HomeKit verwendet, dann dürfte euch die Grundidee bereits bekannt sein. Bei Apple heißt die Geschichte „Adaptives Licht“ und macht im Prinzip nichts anderes: Über den Tag hinweg werden verschiedene Weißtöne angezeigt. So soll euch das Licht am Vormittag eher aktivieren und am späten Nachmittag langsam wieder entspannen.

Neue Szenen-Suche findet eigentlich noch versteckte Hue-Funktion

Noch hat Philips Hue den Start von „Natürliches Licht“ nicht offiziell verkündet. Seit dem App-Update auf Version 4.22 kann man in der Hue Lichtszenen Galerie allerdings nach Szenen-Namen suchen und findet so auch die eigentlich noch gar nicht verfügbare Funktion.

„Natürliches Licht“ kann als neue Szene so in jedem Raum und in jeder Zone gespeichert und manuell aktiviert werden. Automationen, Schalter und Bewegungsmelder finden die neue Szene, die ja eigentlich noch gar nicht freigeschaltet sein sollte, bisher noch nicht.

Im Vergleich zum adaptiven Licht in HomeKit bietet euch die Lösung von Philips Hue bezogen auf das Hue-System einige Vorteil: Es kann deutlich mehr konfiguriert werden. Es lassen sich die gewünschten Lampen und die maximale Helligkeit einstellen. Ebenso können die Zeiträume und die verschiedenen Lichteinstellungen manuell konfiguriert werden. Auf jeden Fall eine Sache, die man sich genauer ansehen kann.