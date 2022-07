Die Top-Themen der Woche: Back to School & Haushalts-Helfer

Zunächst ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Im Rahmen unseres Programms der Mitarbeiter-Motivation hat unsere Kollegin Melanie am Freitag ein neues MacBook Air erhalten. Natürlich nur, um euch demnächst über ihre Eindrücke zu schildern. Falls ihr auch Teil des Teams werden wollt, schaut doch mal dieses Stellenangebot an.

Aber auch Apple hat ein attraktives Angebot zu bieten, zumindest für Schüler, Studierende und Personal von Bildungseinrichtungen. Die Back to School Aktion ist gestartet und bietet neben einem satten Rabatt auf Geräte wie das neue MacBook Air zusätzliche Geschenkgutscheine.

Ein Geschenk für meine Aufgaben im Haushalt ist der Philips AquaTrio 9000, ein Trocken- und Nasssauger. Am besten lest ihr euch meinen kompletten Testbericht durch. Ich kann nur sagen: So gerne habe ich in meinem Leben noch nie gewischt.

Neues auf Hueblog.de und Baustein.Blog

Am Freitag hat Philips Hue ein Update veröffentlicht, das bereits Zugriff auf die neue Funktion „Natürliches Licht“ gewährt hat. Heute folgt der Rückzieher: Es gibt einen Warnhinweis der App und die Suche, über die die Szene gefunden werden konnte, wurde deaktiviert. Spannende News auch im Baustein.Blog: Wir haben uns den neuen LEGO Gemüse-Lieferwagen angesehen und verlosen zwei Sets aus der Creator 3-in-1-Serie.

