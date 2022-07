Mophie 3-in-1-Reiseladegerät mit MagSafe: Das Rundum-Sorglos-Paket

Bereits vor einiger Zeit hat Mophie mit dem 3-in-1-Reiseladegerät mit MagSafe ein neues Zubehör vorgestellt. Das gute Stück ist bisher nur direkt beim Hersteller und im Apple Online Store erhältlich. Und zudem mit einem Preis von 159,99 Euro alles andere als günstig.

Die Grundidee des Ladegeräts erinnert ein wenig an das MagSafe Duo Zubehör von Apple, nur eben mit einer dritten Ladefläche. Während beim 149 Euro teuren MagSafe Duo nur iPhone und Apple Watch aufgeladen werden können, gibt es beim 3-in-1-Reiseladegerät von Mophie noch eine separate Fläche für die AirPods beziehungsweise dessen kabelloses Ladecase.

Vergleich mit der deutlich günstigeren Powerbeam Pro

So etwas habt ihr schon einmal günstiger gesehen? Wir auch. Der Zubehör-Hersteller Bluestein hat diese Idee ebenfalls aufgegriffen und bietet ein vergleichbares Produkt für 69 Euro an, das ist weniger als die Hälfte. Den einen oder anderen Unterschied zwischen den beiden Ladegeräten gibt es dann aber doch…

Alleine der Lieferumfang des 3-in-1-Reiseladegerät von Mophie hebt sich deutlich von der günstigeren Konkurrenz ab. Neben einem USB-C-Kabel, das durchaus etwas hochwertiger hätte verarbeitet sein können, liegt nämlich auch ein für den Betrieb notwendiges 30 Watt Netzteil mit bei. Einzeln würde man dafür, je nach Hersteller, rund 15-25 Euro bezahlen.

Ebenfalls praktisch: Mophie bietet ein passendes Filz-Etui für den Transport an. In der Herstellung mag das nur einen Bruchteil des Preises ausmachen, ausgestattet mit drei Fächern für Kabel, Netzteil und Ladegerät ist es aber ungemein praktisch. Und definitiv eine Bereicherung für ein Zubehör, das sich in erster Linie an Reisende richtet. So hat man alle Einzelteile sicher und ordentlich aufbewahrt immer griffbereit.

Mophie 3-in-1-Reiseladegerät bietet echtes MagSafe

Der dritte signifikante Unterschied zur günstigen Lösung von Bluestein: Das Ladegerät von Mophie ist von Apple zertifiziert und bietet echtes MagSafe. Das bedeutet auch, dass das iPhone mit 15 Watt doppelt so schnell geladen wird, wie mit einfachen drahtlosen Qi-Lösungen. Und auch die Apple Watch wird mit dem 3-in-1-Reiseladegerät von Mophie im Vergleich zur Konkurrenz mit der doppelten Leistung aufgeladen. Auch sonst macht die Lösung von Mophie einen viel hochwertigeren Eindruck, zudem sind die MagSafe-Magneten deutlich stärker.

Das soll wahrlich nicht heißen, dass die Powerbeam Pro von Bluestein schlecht ist. Viel mehr möchte ich damit aufzeigen, dass man für den deutlichen Aufpreis bei Mophie auch mehr geboten bekommt. Alles andere wäre beim aufgerufenen Preis aber auch schlecht gewesen. Keine Frage: Mophie bietet uns mit dem 3-in-1-Reiseladegerät ein gutes Premium-Produkt.

Viel zu kritisieren gibt es aus meiner Sicht nämlich nicht. Klar, das recht einfache USB-C-Kabel entspricht nicht dem Premium-Standard, der beim Rest des Produkts geboten wird. Darüber hinaus stören mich aber nur die etwas scharfen Kanten. Für die 159,95 Euro, die Mophie für sein 3-in-1-Reiseladegerät verlangt, hätte ich mir am Ende aber noch irgendeine pfiffige Idee gewünscht. Zum Beispiel eine Aufstell-Funktion, damit man unterwegs im Flugzeug oder Zug ein Video anschauen kann. Der Formfaktor des Ladegeräts hätte das auf jeden Fall hergegeben.

Am Ende kann man allerdings auch festhalten, dass man mit dem 3-in-1-Reiseladegerät ein Rundum-Sorglos-Paket bekommt. Vor einem Business-Trip oder einem Wochenendausflug muss man einfach nur das kleine Etui greifen und man hat alles dabei, was man braucht. Mit dem 30 Watt Netzteil und dem USB-C-Kabel kann man ja sogar problemlos ein iPad oder im Notfall sogar ein kleineres MacBook aufladen.