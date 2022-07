Puzzle-Abenteuer „The House of Da Vinci 3“ kann jetzt für 5,99 Euro vorbestellt werden

Abseits von Apple Arcade wird am 28. Juli das Premium-Spiel The House of Da Vinci 3 (App Store-Link) im App Store aufschlagen. Ab sofort könnt ihr das Puzzle-Abenteuer für 5,99 Euro vorbestellen und werdet am Erscheinungstag noch einmal an euren Kauf erinnert.

The House of Da Vinci erinnert ein wenig an „The Room“, ist aber mehr als empfnswert. Der erste Teil ist im App Store mit 4,8 Sternen (knapp 10.000 Bewertungen) und der zweite Teil mit ebenfalls 4,8 Sternen (knapp 4.000 Bewertungen) ausgezeichnet. Wir reden hier also nicht von irgendeinem billigen Abklatsch, sondern einer richtig guten Serie.

Zur Geschichte in Part 3 heißt es:

Die Zeit ist endlich gekommen: werde ein letztes Mal Giacomo und begleite Leonardo da Vinci, den Meister der Kunst und Wissenschaft, als sein Freund und Lehrling. Erforsche mehr von der Welt der Renaissance voller Rätsel, entdecke Geheimbotschaften und enthülle mechanische Wunder. Decke Verschwörungen auf, in die die mächtigsten Leute Italiens verwickelt sind – und reise nicht nur durch den Weltraum, sondern auch durch die Zeit. Triff alte und neue Freunde und Rivalen. Werde der Mittelpunkt eines Plans, der die Geschichte für immer verändert.

Das bietet The House of Da Vinci 3