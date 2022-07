M2 MacBook Air: Die ersten Reviews sind da

Das neue M2 MacBook Air startet morgen offiziell. Frühe Vorbestellter und Vorbestellerinnen werden ihre Geräte schon morgen in den Händen halten. Vorab gibt es jetzt erste Reviews zum neuen MacBook Air. Die wichtigsten Passagen haben wir folgend aufgelistet, ebenso sind zahlreiche Videos online gegangen.

BILD: „Mitternacht“ heißt die neue Farbe des Testgeräts, das BILD zur Verfügung gestellt wurde. Nur in hellem Licht kann man erkennen, dass der Farbton ein sehr tiefes Blau ist und nicht etwa Schwarz. Leider ist die schöne Farbe sehr anfällig für Fingerabdrücke – man möchte das Air am liebsten nur mit Samthandschuhen anfassen.[…]

Das kleine, leichte MacBook Air ist ein bildschönes Notebook mit sehr hoher Rechenleistung und hervorragendem Bildschirm. Internetkamera und Tastatur wurden optimiert und der MagSafe-Anschluss feiert ein Comeback. Einzig die Akkulaufzeit fiel etwas kurz aus. Und mit einem Preis ab 1499 Euro ist das neue Air satte 300 Euro teurer als das Vorgängermodell (ab 1199 Euro). Das ist aber weiterhin erhältlich – natürlich mit dem klassischen Schwingen-Design des MacBook Air.

The Verge: In meinen Benchmark-Tests übertrifft das M2 Air das M1 Modell in jedem Test, obwohl die Unterschiede nicht besonders groß sind. Das M2 Air ist jedoch deutlich langsamer als das MacBook Pro M2, das über ein dickeres Gehäuse und einen Lüfter verfügt, der den Chip bei lang andauernden, schweren Aufgaben wie einem 30-minütigen Cinebench 23 Multicore-Benchmark kühl hält. Das Air drosselt schnell die Leistung, die es an den M2-Chip sendet, und hält dessen Geschwindigkeit gedrosselt, um die Temperaturen in Grenzen zu halten. Selbst dann wird die Unterseite des Rechners während dieser Tests beträchtlich warm. Das lüfterlose Design des M2 Air ist großartig für normale Arbeitslasten und sorgt für einen leisen Computer, aber es bremst das System, wenn es um intensivere Arbeitslasten geht.

Gizmodo: Die Batterielaufzeit des MacBook Air mit M2 entspricht in etwa der Batterielaufzeit des M1-Modells, d. h., sie ist sehr gut. Bei konstanter Videowiedergabe mit einer Bildschirmhelligkeit von 200 cd/m² und allen anderen Anwendungen hielt das Notebook etwas mehr als 14 Stunden durch. Das ist nicht so viel wie beim 13-Zoll M2 MacBook Pro, aber mehr als genug, um einen ganzen Arbeitstag ohne Aufladen zu überstehen.

M2 MacBook Air im Video-Review