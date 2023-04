Fitbit setzt zur Nutzung fortan einen Google-Account voraus

Im November 2019 wurde bekannt, dass Google Fitbit für rund 2,1 Milliarden US-Dollar kauft. 2021 war die Übernahme dann perfekt, wobei bis dato nur der Inhaber gewechselt hat. Dass die Produkte weiter mit Google-Diensten verzahnt werden, ist unumgänglich und Neukunden und Kundinnen müssen neue Geräte ab sofort mit einem Google Account verknüpfen.

Bestandskunden und Kundinnen, die über einen alten Fitbit-Account verfügen, dürfen sich etwas länger Zeit lassen, aber im Jahr 2025 müssen auch sie auf einen Google Account umsteigen, um weiterhin alle Funktionen nutzen zu können. Fitbit schreibt per E-Mail:

Bei der Verwendung eines Google-Kontos profitierst du von branchenführenden Sicherheits- und einheitlichen Datenschutzeinstellungen. Deine bisherigen und neu erfassten Gesundheits- und Fitnessdaten bei Fitbit bleiben natürlich erhalten. Deine mit Fitbit erfassten Gesundheits- und Fitnessdaten werden auch weiterhin nicht für Google-Anzeigen verwendet und von den Daten für Google-Anzeigen getrennt gehalten.

Das Unternehmen wurde technisch gesehen in „Fitbit by Google“ umbenannt. Seit der Einführung der Pixel Watch im vergangenen Herbst hat Google die Integration von Fitbit-Diensten und -Produkten in sein eigenes Portfolio vorangetrieben. Das gefällt nicht allen Nutzern und Nutzerinnen, zudem gab es in letzter Zeit immer wieder Serverausfälle, die den Zugriff auf die Dienste unmöglich machte. Zudem wurden Funktionen abgeschaltet.

Die Frage an euch: Setzt ihr weiterhin auf Fitbit? Werdet ihr euren Account mit Google verbinden? Oder ist jetzt für euch Schluss?