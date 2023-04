Nuki optimiert Auto Unlock und bringt Anbindung an MQTT

Das Nuki Smart Lock verwundert einige meiner Gäste immer noch. „Was ist denn dieses Ding an deiner Tür da?“ ist häufig die Frage. Wenn ich die Funktionalität und Vorteile erkläre, steigt das Interesse und ein Smart Lock macht vieles einfach einfacher. Besonders der Auto Unlock ist dabei meine liebste Funktion: Wenn ich mich mit meinem Smartphone näher und einen zuvor definierten Radius (Geofence) um das Schloss betrete, wacht das Schloss auf und wartet auf eine Bluetooth-Verbindung zum Smartphone, damit die Tür automatisch geöffnet werden kann, wenn ich davor stehe. Und in 99,9 Prozent aller Fälle klappt das auch wunderbar.

Mit dem neusten App-Update wurde die Auto Unlock-Funktion noch einmal verbessert und zugänglicher gemacht. Auto Unlock ist jetzt als eigener Menüpunkt verfügbar, zudem gibt es eine anschaulich bebilderte Erklärung der Funktionsweise. Neu ist auch die Option “ Geräte in der Nähe berücksichtigen“. Wird ein Schloss im Haus per Auto Unlock geöffnet, wird die automatische Türöffnung auf weiteren Smart Locks im gleiche Haus deaktiviert.

MQTT integriert Nuki in lokale Smart-Home-Installationen

„Uns war es schon immer wichtig, Nuki an möglichst viele Smart Home Systeme anzubinden“, erklärt Martin Pansy, Mitgründer und CEO der Nuki Home Solutions GmbH und fasst zusammen: „Mit der nun verfügbaren MQTT-Unterstützung erweitern wir den Kreis der möglichen Integrationen noch weiter.“ MQTT Schnittstellen sind bei lokalen, in der Regel auf eigenen Servern betriebenen Smart Home-Systemen sehr beliebt. MQTT zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Zuverlässigkeit aus. Dank der MQTT API lassen sich Nuki Smart Lock 3.0 und Nuki Smart Lock 3.0 Pro einfach in populäre Systeme wie Loxone, openHAB und HomeAssistant integrieren.