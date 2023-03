Fitness Stats: Neue Version 2.0 zeigt noch mehr Fitness-Daten an

Was als kleines Hobby-Projekt während der Coronavirus-Pandemie begann, ist mittlerweile zu einer erwachsenen Anwendung geworden. Die Rede ist von Fitness Stats (App Store-Link) von Indie Computing Labs, das euch neben der Health- und Fitness-App von Apple weiterführende Daten und Statistiken zu euren Trainings im Zeitverlauf bietet.

Ab sofort liegt Fitness Stats in Version 2.0 im deutschen App Store vor. Mit der Aktualisierung und den zahlreichen neuen Funktionen, die damit Einzug halten, wird der ehemalige Gratis-Download nun auch nach dem „Pay What You Want“-Prinzip kostenpflichtig: Preisoptionen von 2,99, 5,99 und 9,99 Euro stehen dafür zur Verfügung. Wer den Obolus nicht zahlen möchte, kann Fitness Stats weiter im Free Mode verwenden, dann aber auch die neuen Features von v2.0 nicht nutzen. Zu Fitness Stats 2.0 heißt es vom Entwickler:

„Ich freue mich sehr über die Veröffentlichung von Fitness Stats 2! Sie ist leistungsfähiger, bietet mehr Einblicke und ist trotzdem einfach, schön und macht Spaß. Fitness Stats begann als lustige kleine App während der Pandemie, und viele von uns haben sie als motivierend und aufschlussreich empfunden. Fitness Stats 2 baut auf dieser Inspiration auf, wobei der ursprüngliche Geist der Einfachheit und Freude beibehalten wurde. Alle neuen Funktionen wurden auf der Grundlage des wertvollen Feedbacks von vielen von euch entworfen und entwickelt.“

Das ist neu in Fitness Stats 2.0:

Durchschnittswerte: Zusätzlich zu den Gesamtwerten kann man die täglichen, wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Durchschnittswerte für jeden Datumsbereich anzeigen.

Zusätzlich zu den Gesamtwerten kann man die täglichen, wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Durchschnittswerte für jeden Datumsbereich anzeigen. Statistiken vergleichen: Man kann die Statistiken für zwei verschiedene Datumsbereiche einfach nebeneinander anzeigen.

Man kann die Statistiken für zwei verschiedene Datumsbereiche einfach nebeneinander anzeigen. Schnelle Datumsauswahl: Ändere schnell die Daten für die Statistiken von einem benutzerdefinierten Datumsbereich zu einer der vielen voreingestellten Optionen wie Lifetime, letzte 7 Tage, ein bestimmtes Jahr oder einen Monat.

Zudem stellt Fitness Stats in Version 2.0 nun noch mehr Statistiken zur Verfügung und kommt mit einer benutzerdefinierten Freigabe, zusätzlichen Einstellungen und einem verbesserten Design daher. Die Nutzer und Nutzerinnen belohnen Fitness Stats aufgrund der nützlichen Informationen und dem gelungenen Layout im Durchschnitt mit sehr guten 4,7 Sternen im App Store.