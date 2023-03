Für iPhone, Watch & AirPods: ESR HaloLock 3-in-1 Ladestation ausprobiert

Eine Ladestation für Apple-Geräte findet man auf fast jedem Schreibtisch. Heute möchte ich euch die ESR HaloLock 3-in-1 Ladestation (Amazon-Link) genauer vorstellen, die aktuell mit dem 15 Prozent Gutschein auf der Produktseite für 64,59 Euro statt 75,99 Euro vertrieben wird.

Der Name verrät es ja schon. Die Ladestation kann drei Geräte gleichzeitig aufladen, namentlich ein iPhone mit MagSafe, eine Apple Watch sowie die AirPods. Im Lieferumfang ist alles enthalten, auch ein 20 Watt Netzteil sowie ein 150 Zentimeter langes, weißes USB-C Kabel. Ihr könnt also direkt loslegen. Was ich mir wünschen würde: Die Verpackung weist noch relativ viel Plastik auf, das könnte man auf jeden Fall reduzieren.

Der Standfuß der Station ist mit Gummifüßen ausgestattet, die allerdings nicht kleben. Hier müsste man bei Bedarf also selbst nachhelfen. Wenn man sein iPhone seitlich über die Station abzieht, bleibt die Station auch ohne Klebefüße stabil stehen. Unten lassen sich die AirPods ablegen, die dann mit 5 Watt aufgeladen werden. Der Haltearm aus Metall bietet einen MagSafe-Puck an, an dem man ein iPhone 12 und neuer anbringen kann. Die Magnete sind stark und halten gut, das iPhone wird zuverlässig mit 7,5 Watt aufgeladen. Ihr könnt euer iPhone an der Station drehen und im Hoch- und Querformat aufladen – und gleichzeitig natürlich eingehende Nachrichten sehen oder einen Film schauen.

Eine coole Besonderheit gibt es beim Aufladen der Apple Watch. Hier könnt ihr hinter dem iPhone am USB-C Port das mitgelieferte Watch-Ladegerät anschließen und so jede Apple Watch Generation mit 5 Watt laden. Beachtet: Der Schnelllademodus wird nicht unterstützt. Vorteil dieser Lösung: Das Watch-Ladegerät könnt ihr abnehmen und mit auf Reisen nehmen. Eine magnetische Verschlusskappe schützt dabei den USB-C Stecker. Das Ladegerät könnt ihr zum Beispiel direkt am MacBook, an einer Powerbank oder an einem Netzteil betreiben. Und ich kann aus Erfahrung sagen: Das Konstrukt hält. Den Watch-Ladepuck kann man auch einzeln für 32,99 Euro kaufen, wobei gerade kein Lagerbestand verfügbar ist.

Wird der Watch-Ladepuck nicht an der Station angeschlossen, könnt ihr über den freien USB-C Anschluss auch weitere Geräte mit Kabel und 5 Watt aufladen. Das ist sicherlich nicht besonders elegant, aber möglich.

Die ESR HaloLock 3-in-1 Ladestation ist optisch schlicht, lädt alle Geräte zuverlässig auf und im Lieferumfang ist alles enthalten. Der abnehmbare Apple Watch-Ladepuck ist praktisch, die Verarbeitung der Station gut und das Preis-Leistungsverhältnis meiner Meinung nach gerechtfertigt. Denkt an den Gutschein und bezahlt an der Kasse nur 64,59 Euro statt 75,99 Euro.