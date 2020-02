FlashDock: 2 TB-Festplatten-Erweiterung fürs MacBook derzeit bei Kickstarter

Das Problem eines zu kleinen Festplattenspeichers kennen sicher viele MacBook-Besitzer. War es mit den früheren Modellen noch möglich, selbst Hand anzulegen und die Festplatte selbst auszutauschen, bietet Apple nun nur noch fest verbaute HDDs an. So ist man auf ein MacBook-Modell mit größerer Festplattenkapazität angewiesen – was gleich auch einiges mehr kostet, denn Apple verlangt für die HDD-Upgrades eine ganze Menge Geld.

Das Team von Commotron aus Fürstenfeldbrück bei München will sich diesem allgegenwärtigen Problem von MacBook-Besitzern annehmen und hat daher das FlashDock, eine kabellose SSD mit bis zu 2 TB Speicherplatz sowie verschiedenen Ports, entwickelt, das aktuell in einer Kickstarter-Kampagne nach Unterstützern sucht.

Das FlashDock befindet sich seit dem letzten Herbst in Entwicklung und kann bereits fertige Vorserienmodelle aufweisen. Neben einem SSD-Speicher mit 1 TB oder 2 TB Kapazität agiert das FlashDock zusätzlich als Hub, und kommt mit zwei Video-Output-Versionen: 5K Mini DisplayPort oder 4K HDMI. Zudem ist ein USB-C Input in jedem Modell enthalten, ebenso wie ein USB-, USB 3- und (Micro)SD-Slot zum Anschluss von weiteren Peripherie-Geräten.

Ab 239 Euro bei Kickstarter erhältlich

Die integrierte SSD im FlashDock soll laut Angaben der Produktdesigner von Commotron 4K-Videos mit mehr als 400 MB pro Sekunde abspielen, zudem wiegt das kleine Gadget lediglich 91 Gramm und kommt auf Maße von 12,7 x 3,1 cm. Ausgeliefert wird jedes FlashDock außerdem mit einem Schutz-Cap für die USB-C-Ports, in dem auch zwei MicroSD-Karten aufbewahrt werden können.

Wer das FlashDock unterstützen möchte, hat noch bis zum Donnerstag, den 26. März 2020, Gelegenheit dazu. Ab einem Preis von 239 Euro gibt es das FlashDock mit DisplayPort oder HDMI und 1 TB Speicherkapazität in einem Early Bird-Special, die 2 TB-Varianten sollen ab 349 Euro erhältlich sein. Der Versand erfolgt weltweit und soll ab April 2020 erfolgen.