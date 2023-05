FotMob: Fußball-App erlaubt feinere Push-Einstellungen

Während ich OneFootball noch die Treue halte, ist Fabian schon komplett auf die Fußball-App FotMob (App Store-Link) umgestiegen. Die Entwickler sind ziemlich fleißig und liefern immer wieder neue Funktionen und Optimierungen aus. In Version 1135.0 gibt es jetzt feinere Push-Einstellungen, ihr könnt so noch genauer einstellen, welche News, Ergebnisse, Transfers und Co ihr als Benachrichtigung erhalten wollt.

In den Einstellungen → Benachrichtigungen hat man nicht nur das Design aufgefrischt, sondern auch mehr Optionen eingebaut. Ihr könnt weiterhin eure favorisierten Mannschaften, Spieler und Ligen wählen und selbst bestimmen, ob Tore, Ergebnisse, News, Transfers, Aufstellungen und Co. gepusht werden sollen. Während man zuvor den News-Bereich nur allgemein aktivieren konnte, könnt ihr hier jetzt auch feinere Einstellungen tätigen und wählen, ob ihr News zu bestimmten Teams, Spielern oder Transfers erhalten wollt. Ebenso stehen auch Pushs für Highlights zur Auswahl bereit.

Auch gut: Wenn ihr euch für eine bestimmte Partie interessiert, die ihr aber noch nicht in den Favoriten abgelegt habt, könnt ihr die Push-Nachrichten für das Einzelspiel auf der Match-Seite über die Glocke aktivieren. In den Einstellungen könnt ihr auch hier festlegen, zu welchen Ereignissen (Tor, Karten, Auswechslung etc.) ihr Pushs bei Einzelspielen erhalten wollt.

FotMob ist modern gestaltet, lässt kaum Wünsche offen und kann kostenlos auf iPhone, iPad und Apple Watch genutzt werden. Wer sich für den FotMob-Unterstützerclub entscheidet, erkauft sich für 8,49 Euro pro Jahr Werbefreiheit in der App. Zudem gibt es weitere App-Symbole für zahlende Mitglieder.