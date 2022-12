Freddys Spiel des Jahres: Call of Duty Mobile

Schon gegen Ende letzten Jahres habe ich Call of Duty Mobile (App Store-Link) als „Mein Spiel des Jahres 2021“ gewählt. In diesem Jahr führt an dem Spiel abermals kein Weg dran vorbei, es ist definitiv das Spiel, das ich am meisten spiele. Und wenn möglich, spiele ich täglich. So eine kleine Sucht habe ich entwickelt, allerdings kann ich das Spiel auch beiseite legen ohne Entzugserscheinungen zu haben. Aber: Ich finde das Spiel großartig und würde mich selbst als guten Spieler einstufen. Ich spiele nur im Spielmodus Battle Royale.

Um die Spieler und Spielerinnen bei Laune zu halten, gibt es regelmäßig große Updates, neue Karten, neue Waffen, neue Charaktere, neue Spielmodi und mehr. Call of Duty Mobile lässt sich kostenlos spielen, allerdings gibt es so viele spannende Bezahlinhalte, dass man hier schnell ein paar Hundert Euro investiert hat. Und ja, auch ich habe über die Jahre hinweg ein wenig Geld in Call of Duty Mobile ausgegeben.

Die sogenannten Lucky Draws sind einfach gemein. Das Bundle enthält zahlreiche Gegenstände. Pro Ziehung müsst ihr immer mehr Münzen ausgeben, wobei die Wahrscheinlichkeit das beste Item zu erhalten natürlich stets am geringsten ist. Wer also die Waffe oder den Charakter haben möchte, wird so den kompletten Lucky Draw durchlaufen müssen – und hier muss man Münzen im Wert zwischen 100 und 150 Euro investieren. Das System ist wirklich ekelig, aber wie ich schon sagte, habe auch ich hier schon einige Draws mitgenommen.

Call of Duty Mobile macht dann aber erst richtig Spaß. Allerdings muss man das Spiel, die Mechanismen und Co. erst einmal verstehen, damit man Spaß haben kann. Ale Neuling wird man anfangs sicherlich ziemlich häufig fluchen, wer dran bleibt, findet ihr aber einen genialen Shooter für iPhone und iPad, der auch als Gelddruckmaschine von Activision zu bezeichnen ist.