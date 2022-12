Das Beste aus 2022: Mels Zubehör des Jahres

Bis zu diesem Sommer waren liebgewonnene Fotos bei immer ausgedruckt und dann für eine Präsentation auf Regalen oder der Wand in entsprechende Rahmen verpackt worden. Dann jedoch hielt der Mason Luxe von Aura Frames bei mir Einzug – und ich habe mich wirklich komplett in diesen wertigen und per App bequem zu befüllenden digitalen Bilderrahmen verliebt. Auch jetzt noch bringt mir der Mason Luxe jeden Tag Freude, wenn ich wechselnde Bilder von lieben Menschen oder den letzten Urlauben im Vorbeigehen ansehen kann.

Wer noch nicht von Aura Frames gehört hat: Das Unternehmen stellt seit einigen Jahren digitale Bilderrahmen her, die sich auch über eine App mit Fotos und Videos befüllen und verwalten lassen. Das Besondere daran ist die Tatsache, dass auch andere Personen zur Bilder- und Videosammlung beitragen können, indem sie eingeladen werden und selbst Bilder in der App hochladen. Damit sind die Bilderrahmen ideale Geschenke für die Familie, beispielsweise die Großeltern, die weiter entfernt wohnen, aber gerne aktuelle Fotos ihrer Enkelkinder gerahmt haben wollen. Auch eine Geschenkoption ist möglich, so dass man den Aura Frames-Bilderrahmen schon vor der Übergabe mit Bildern vorbereiten kann.

Der bei mir zum Einsatz kommende Aura Frames Mason Luxe verfügt über einen 9,7-Zoll-Bildschirm mit 2K-Auflösung (2.048 x 1.536 Pixel) und kann sowohl im Hoch-, als auch im Querformat genutzt werden. Der Bilderrahmen selbst ist 25 x 20 x 5 cm groß und wird inklusive eines 2 Meter langen Stromkabels aus Flechtgewebe sowie einer Kurzanleitung in einem sehr hochwertigen Karton ausgeliefert.

Der Aura Frame Mason Luxe verfügt über einen kostenlosen unbegrenzten Fotospeicher, kann dank eines integrierten Lautsprechers Videos auch mit Ton abspielen, und benötigt zur Einrichtung und im Betrieb eine aktive WLAN-Verbindung. Zudem gibt es einige Sensoren, um beispielsweise die Helligkeit des Displays an das Umgebungslicht anzupassen, oder auch berührungssensitive Leisten an den Seiten, um mit Wischgesten und Fingertipps zwischen Bildern wechseln oder Aufnahmedaten einsehen zu können. Die Einrichtung des digitalen Bilderrahmens erfolgt schnell und einfach über die zugehörige Aura Frames-App (App Store-Link), die kostenlos im App Store erhältlich ist.

Auch andere Personen können über die App Fotos beisteuern

Besonders spannend ist das Feature, an der Bildersammlung auch andere Personen teilnehmen zu lassen. Ich habe daher für meine Testzwecke meine Schwester um Mithilfe gebeten. Sie bekam von mir einen Einladungs-Link, hat sich daraufhin die Aura-App auf ihr iPhone geladen, ebenfalls ein Konto erstellt, und konnte dann von ihrem iPhone aus Familienbilder für meinen Aura Frame hochladen. Auch das Kommentieren und Liken von Fotos ist auf diesem Weg möglich. So kann man im Familien- oder Freundeskreis das Entzücken über ein besonders schönes Bild auf einfache Art und Weise mitteilen.

A propos schöne Bilder: Die Display-Helligkeit und -Farbdarstellung ist wirklich großartig. Ich war zu Beginn etwas skeptisch, ob ein digitaler Bilderrahmen meine Fotos wirklich farbtreu und ansprechend genug anzeigen würde. Als jedoch meine ersten Exemplare hochgeladen waren, staunte ich nicht schlecht über die tolle Farbwiedergabe, die schönen Kontraste, die gleichmäßige Ausleuchtung, die Natürlichkeit und Schärfe. Der Bilderrahmen ist absolut kein Vergleich zu den billigen Digital-Rahmen, die man vor einigen Jahren auch im Elektromarkt fand und die mit SD-Karten befeuert wurden. Auch dem Besuch in meiner Wohnung fiel der Aura Frame gleich ins Auge: Er wurde mit regem Interesse und lobenden Kommentaren bedacht.

Der Aura Frames Mason Luxe lässt sich aktuell mit kleinem Rabatt für 239 statt 259 Euro bei Amazon bestellen. Für das Modell stehen zwei Farbvarianten zur Verfügung: Ein dunkles Grau, als „Pebble“ bezeichnet, sowie ein Hellgrau, das unter dem Namen „Sandstone“ vertrieben wird. Zu einem hochwertigen Äußeren tragen auch kleine Muster und ein mit Rillen versehener Rahmen bei.