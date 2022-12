iPhone 14 Pro: Apple bat Samsung um fortschrittlichere Display-Produktion

Apple hat erstmals im neuen iPhone 14 Pro (Max) ein Display inklusive einer kleinen pillenförmigen Notch verbaut. Laut eines Berichts von The Elec hat Apple den größten Display-Zulieferer Samsung darum gebeten, eine fortschrittlichere Produktionsmethode anzuwenden. So sollte das umgebende Display vor möglichen Schäden und einem Verlust der Bildqualität geschützt werden.

Laut The Elec habe Apple Samsung gebeten, bei der Herstellung der High-End-iPhone-Displays eine zusätzliche Tintenstrahlausrüstung zu verwenden, um die Aussparung der Notch zu schaffen und gleichzeitig das umgebende OLED-Panel zu schonen. Um das pillenförmige Design im Bildschirm zu erzeugen, musste Samsung ein Loch direkt in das OLED-Display bohren. Dabei besteht jedoch die Möglichkeit, dass die umliegenden Pixel und Panel beschädigt werden und so Sauerstoff und Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Samsung hat daher laut The Elec einen Damm gebaut, der den pillenförmigen Ausschnitt von den umliegenden Pixeln trennt.

„Dies ist auf das erste Loch-Display zurückzuführen, das bei der iPhone 14 Pro-Reihe verwendet wird. Um ein Loch für die Linse der Frontkamera usw. an der Oberseite des OLED-Bildschirms zu schaffen, muss im Nachbearbeitungsprozess (Modulprozess) ein Loch gebohrt werden. Wenn die Dünnfilmverkapselung beschädigt wird, ist die OLED Feuchtigkeit und Sauerstoff ausgesetzt, was die Lebensdauer des Produkts drastisch verkürzt. Aus diesem Grund ist bekannt, dass Samsung Display nach der Herstellung der Dünnfilmverkapselung und der Berührungselektroden in den OLEDs der iPhone 14 Pro-Reihe mit Hilfe von Tintenstrahldruckern einen Damm errichtet hat, der das Loch vom Rest des Bereichs trennt, und Bereiche mit ungleichmäßiger Höhe abgeflacht hat. Samsung Display war in der Lage, diesen Prozess mit einem Laser statt mit einem Tintenstrahldrucker durchzuführen, aber es heißt, dass Apple die Tintenstrahlmethode bevorzugte.“

Apples Zulieferer Samsung gilt als Experte im Bereich der Display-Produktion und hat in der Vergangenheit auch umfangreiche Erfahrungen bei Bildschirm-Panel mit Notch gesammelt. Laut The Elec hat auch der zweite Display-Lieferant Apples, LG, die gleiche oben beschriebene Methode für die iPhone 14 Pro- und Pro Max-Modelle verwendet.