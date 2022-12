Netflix veröffentlicht die beliebtesten Filme und Serien 2022

Auf der Webseite top10.netflix.com könnt ihr euch wöchentliche Top-10-Listen ansehen und diese auch nach Land sortieren. Des Weiteren hat Netflix auch ein paar Jahrescharts veröffentlicht und die beliebtesten Filme und Serien 2022 veröffentlicht. Welche habt ihr schon gesehen?

Beliebteste Serien 2022 (Englisch)

Stranger Things (Staffel 4) Wednesday (Staffel 1) Dahmer Bridgerton (Staffel 2) Inventing Anna Ozark (Season 4) The Watcher The Sandman The Umbrella Academy (Staffel 3) Virgin River (Staffel 4)

Beliebteste Serien 2022 (Nicht-Englisch)

All of Us Are Dead (Staffel 1) Extraordinary Attorney Woo (Staffel 1) The Marked Heart (Staffel 1) Till Money Do Us Part (Staffel 1) Elite (Staffel 5) High Heat (Staffel 1) The Empress (Staffel 1) Business Proposal (Staffel 1) Wrong Side of the Tracks (Staffel 1) Welcome to Eden (Staffel 1)

Beliebteste Filme 2022 (Englisch)

The Gray Man The Adam Project Purple Hearts Hustle The Tinder Swindler The Sea Beast Enola Holmes 2 Senior Year The Man From Toronto Day Shift

Beliebteste Filme 2022 (Nicht-Englisch)

Troll All Quiet on the Western Front Black Crab Through My Window The Takedown Loving Adults Carter My Name is Vendetta Restless Furioza

Spannende Details

Netflix ist der meistgesehene Streaming-Anbieter – mit mehr Plätzen in den Nielsen Top 10 als alle anderen Streaming-Anbieter zusammen, wir hatten in 46 von 48 Wochen in diesem Jahr die Nummer 1 bei den Original-Serien und fast die Hälfte der wöchentlichen Nummer 1 bei den Filmen im Streaming.

Fünf unserer Top 10 der beliebtesten englischsprachigen Serien aller Zeiten feierten dieses Jahr Premiere: Stranger Things 4, Wednesday und Monster: The Jeffrey Dahmer Story (die alle die Marke von 1 Milliarde Sehstunden überschritten haben), Bridgerton S2 und Inventing Anna.

Drei unserer Top 10 der beliebtesten englischsprachigen Filme aller Zeiten hatten dieses Jahr Premiere: The Adam Project, The Gray Man und Purple Hearts. Außerdem haben wir mit The Sea Beast unseren erfolgreichsten Animationsfilm für Kinder und mit The Tinder Swindler unseren erfolgreichsten Dokumentarfilm veröffentlicht.

Sieben unserer Top 10 der beliebtesten nicht-englischen Filme aller Zeiten hatten dieses Jahr Premiere: Troll (Norwegen), All Quiet on the Western Front (Deutschland), Black Crab (Schweden), Through My Window (Spanien), The Takedown (Frankreich) Loving Adults (Dänemark) und My Name is Vendetta (Italien).

Fan-Favoriten kehrten zurück: Die Mitglieder haben 2022 mehr Zeit damit verbracht, Netflix-Staffeln und -Folgen zu sehen als je zuvor, darunter Stranger Things 4, Elite S6, The Crown S5, Bridgerton S2, The Umbrella Academy S3, Young Royals S2, Big Mouth S6, Cobra Kai S5, Ozark S4, Sintonia S3, Selling Sunset S5, Love is Blind S3 und die Folgen Enola Holmes 2, Lost Bullet 2 und zwei 365 Days-Folgen.

Die K-Welle ist größer als je zuvor! 60 % unserer Mitglieder haben einen koreanischen Titel gesehen und Netflix hatte mit Extraordinary Attorney Woo, Narco Saints, All of Us Are Dead, Twenty Five Twenty One, Business Proposal und Our Blues 6 der Top 10 der meistgesuchten K-Dramen in Korea. Extraordinary Attorney Woo und All Of Us Are Dead wurden zu zwei unserer beliebtesten nicht-englischen Serien überhaupt.

Der Netflix-Effekt brachte Songs aus den 80er Jahren an die Spitze der Charts: „Running Up That Hill“ war auf Platz 6 der meistgesuchten Songs, Kate Bush auf Platz 7 der meistgesuchten Künstler und auf Platz 10 der meistgesuchten Songs auf TikTok im Jahr 2022. Der Mittwoch brachte mit „Goo Goo Muck“ von The Cramps und „Bloody Mary“ von Lady Gaga gleich zwei wiederauflebende Hits hervor. Der Hashtag #WednesdayAddams wurde in weniger als einem Monat über 19 Milliarden Mal auf TikTok verwendet, und Lady Gaga selbst hat sich dem viralen Trend angeschlossen.

Rote Baskenmützen waren der letzte Schrei: Fans von Emily in Paris, den Kindern in Matilda und sogar Thing.

Netflix-Mitglieder sahen im Durchschnitt sechs verschiedene Genres pro Monat – vom historischen Drama mit The Empress über das Sportdrama mit Adam Sandler in Hustle bis hin zum romantischen Drama in Virgin River S4 und dem düsteren Thriller The Marked Heart.