Freddys Spiel des Jahres: Call of Duty Mobile – immer und überall mit dabei

Ich finde es wirklich beeindruckend, welch einen grandiosen Job die Entwickler und Entwicklerinnen von Call of Duty Mobile (App Store-Link) gemacht haben. Früher noch unvorstellbar, dass solch ein komplexes Spiel auch auf mobilen Geräten laufen kann, spiele ich nun so gut wie jeden Tag ein paar Runden Call of Duty Mobile auf meinem iPhone.

Call of Duty Mobile ist zwar nicht dieses Jahr neu erschienen, allerdings gibt es in regelmäßigen Abständen neue Inhalte, neue Karten, neue Waffen, neue Spielmodi und vieles mehr. Langweilig wird das Spiel jedenfalls nie. Und mein favorisierter Spielmodus ist Battle Royale. Auch hier gibt es stetige Weiterentwicklungen, an die man sich immer wieder anpassen muss.

Auf derzeit zwei großen Karten spielen 100 Spieler in Teams gegeneinander. Ihr müsst Waffen, Mods, Granaten und mehr aufsammeln, könnt eure Waffen verbessern, euch in Häusern verschanzen, mit Helikoptern und diversen Fahrzeugen schnell große Strecken zurücklegen und vieles mehr. Das Spiel ist komplex, als Anfänger oder Anfängerin muss man sich ein wenig mit den Mechanismen bekannt machen, bevor Battle Royale richtig viel Spaß macht.

Ein Action-Shooter ist sicherlich nicht jedermanns Geschmack, falls ihr dem Gerne aber etwas abgewinnen könnt, schaut euch Call of Duty Mobile einfach mal an. Das Spiel ist kostenlos und kann auch ohne Geld gespielt werden, mit echtem Geld könnt ihr euch aber Charaktere, Waffen-Skins und Co. freischalten, die zwar nicht notwendig sind, aber durchaus Spaß machen. So habe auch ich schon ein paar Euro (ok, Hunderte Euro) in das Spiel investiert. Ab und zu möchte ich dann doch ein paar Objekte und Gegenstände kaufen, die eben nur mit Coins bezahlt werden können.

Aber das finde ich auch voll ok. Ich spiele fast jeden Tag und mir macht das Spiel einfach unglaublich viel Spaß – ab und an ist es auch frustrierend, wenn man schon nach wenigen Minuten stirbt. Für ein gutes Premium-Spiel zahlt man sicherlich weniger, aber wenn ich mir Coins kaufe, halten diese auch etwas länger.

Und falls ihr schon aktiv Call of Duty Mobile Battle Royale zocket, kann ich euch den YouTube-Kanal von ParkerTheSlayer empfehlen. Früher habe ich nie verstanden, warum man sich das Gameplay anderer Spieler anschaut, seitdem ich selbst großer CoD-Fan bin, habe ich Verständnis dafür. Man kann viel lernen, da die YouTuber oftmals richtig gut spielen und sich mit allen Details auskennen. Zudem finde ich, dass zumindest Parker seine Videos sehr unterhaltsam gestaltet. Schaut mal rein – die Videos sind aber in englischer Sprache.