Für iPhone, iPad und Apple Watch: Pitaka reduziert Hüllen, Ladegeräte und mehr

Wir haben euch schon zahlreiche Produkte aus dem Hause Pitaka vorgestellt. Alle Produkte setzten auf Aramid – so kommt der bekannte Look zustande. Zum letzten Mal in diesem Jahr könnt ihr euch Pitaka Cases, Ladegeräte und mehr günstiger sichern.

10 Prozent Rabatt mit dem Code 2021XMAS01

53 Bewertungen pitaka MagEZ Case Handyhülle Kompatibel mit iPhone 13 Pro, Ultraleicht Superdünner Passengenaue... 【Kompatibilität】MagEZ Case 2 ist NUR kompatibel mit [MagEZ Car Mount Pro], nicht kompatibel mit der alten MagEZ Mount Autohalterung, [New MagEZ Mount/ Qi] und [MagEZ Mount Qi Desktop]

【Stabil und Schutzend】Aus 1500D Aramidfasern, kratzfeste Materien schutzen Handys effektiv vor Kratzer und Reibung, nicht leicht verfärben oder altern, sehr widerstandsfähig. Die Kameras auf der...

4 Bewertungen pitaka Air Case Dünne Handyhülle kompatibel mit iPhone 13 Pro, Ultraleicht Schmale Schutzhülle,... Kompatibilität: Das ultradünne Design hat keinen Einfluss auf die Kompatibilität zwischen iPhone 13 und der Magnetfunktion. Achtung: Air Case ist nicht kompatibel mit der alten MagEZ Mount...

Ultradünne und Exzellente Passform: Schmaler und leichter als andere Hülle, nur 0,55mm dünn und 7,5g leicht. Dank des präzisen Schneidens umschließen die Kanten das Telefon mit exakt der...

1 Bewertungen pitaka Magnetisch Handy KFZ Autohalterung Kompatibel mit MagSafe, 360° Drehbar, 15W Wireless... MagSafe Kompatibel: Vollständig kompatibel mit MagSafe Hüllen für die iPhone 13. Für bessere Erfahrung wird es empfohlen, pitaka MagEZ Case 2 / New MagEZ Case Pro für iPhone 13 zusammen zu...

Superstarke Magnetkraft und bombenfest: Durch eingebaute MagSafe Magnete und Co-Molding-Technik vergrößert Reibung und verstärkt Adsorption. Die starke und stabile Magnetkraft garantiert zulässige...

15 Prozent Rabatt mit dem Code 2021XMAS02

29 Bewertungen pitaka MagEZ Case 2 für iPad Pro 2021 12.9 Zoll, magnetische Hülle entwickelt für MagEZ Stand und... [Kompatibilität] - Die Hülle ist NUR mit iPad Pro 2021 (12.9") kompatibel. Mit dem super schlanken Design und den eingebetteten Magneten lässt sich das MagEZ Case 2 mühelos am MagEz Stand und dem...

[Luxuriöses Material] - Die Oberfläche des MagEZ Case 2 für iPad Pro 2021 besteht aus Aramidfasern. Die klassische, minimalistische Ästhetik von MagEZ Case 2 für iPad Pro 2021 passt so zu vielen...

PITAKA MagEZ Folio für iPad Pro 12.9 Hülle 5. Generation 2021 Slim Tri-Fold Stand mit Auto... [Magnetisch befestigen] Wird mit Magneten fest auf dem iPad Pro 12,9-Zoll oder MagEZ Case für iPad Pro gehalten. Das offene Design des Folios bietet einfachen Zugriff auf alle Tasten, Schalter und...

[Zwei Anzeigeoptionen] Die dreifach gefaltete Frontabdeckung unterstützt und aufrechtePositionen zum Betrachten und eine flache Position, die ideal zum Tippen und Zeichnen ist.

13 Bewertungen pitaka MagEZ Stand magnetischer Tablet Ständer, verstellbare Tablet Halterung mit 15W kabelloser... [Breite Kompatibilität]: Kompatibel mit allen Tablets mit der mitgelieferten Magnetplatte. Für ein perfektes Benutzererlebnis wäre es besser, MagEZ Case 2 zu verwenden. Hinweis: MagEZ Case für...

[Einstellbar und Magnetisch]: Der verstellbare Tablet Halter kann nach oben (32,5°) und nach unten (-5°) geneigt werden, horizontal drehbare 360° Ständer befreit Ihre Hände vollständig und die...

20 Prozent Rabatt mit dem Code 2021XMAS03

74 Bewertungen pitaka MagEZ Case, ultradünn, magnetische Hülle für iPhone 12 Mini(5,4") Handyhülle aus... [100% aus Aramidfaser] -- schlank und stylisch. Der "kugelsichere" Schutz ohne Beeinträchtigungen der Form oder der Haptik deines Handys. Aramidfaser wird in kugelsicheren Westen, Raumschiffen,...

[Ultra dünn und leicht]--nur 0,85mm dünn und 15g leicht. Die Hülle ist kaum zu spüren. Die Schutzhülle ist so leicht, dass du die Gewichtszunahme am Handy kaum wahrnehmen wirst. Und doch bietet...

37 Bewertungen pitaka MagEZ Case, ultradünn, magnetische Hülle für iPhone 12 (6,1") Handyhülle aus Aramidfaser,... [100% aus Aramidfaser] -- schlank und stylisch. Der "kugelsichere" Schutz ohne Beeinträchtigungen der Form oder der Haptik deines Handys. Aramidfaser wird in kugelsicheren Westen, Raumschiffen,...

[Ultra dünn und leicht]--nur 0,85mm dünn und 15g leicht. Die Hülle ist kaum zu spüren. Die Schutzhülle ist so leicht, dass du die Gewichtszunahme am Handy kaum wahrnehmen wirst. Und doch bietet...

Mit Rabattcode auf der Produktseite

pitaka Air Pal Shells kompatibel mit AirPods Max, 100% Aramidfaseroberfläche Schutzhülle leicht zu... [Premium Material]--Die Oberfläche von Air Pal Shells besteht aus 100% Aramidfaser. daher sind die sehr weich und ergonomisch geformt wie die Haut eines Babys. Es bietet eine wunderbar weiche...

[Leicht und dünn]--Mit einem 22g Gewicht sind die Air Pal Shells extrem leicht. Das leichte und dünne Material fügt Ihren Kopfhörern kein extra Gewicht hinzu. Es belastet Ihren Kopf nicht und...

59 Bewertungen pitaka kabelloses Ladegerät für iPhone 12 Serie, 2 in 1 Wireless Charger und Handy Halterung... [Umfassende Kompatibilität]—Als Wireless Dock-and-Go Charger kann MagEZ Juice ohne Handyhülle direkt mit der iPhone 12-Serie kompatibel sein. Dieses magnetische kabellose Ladegerät kann auch...

[2 in 1 Kabellose Ladegerät]--MagEZ Juice 2 kann als magnetische Handyhalterung auf Ihrem Schreibtisch verwendet werden. Das Telefon wird aufgeladen, sobald es aufgelegt wird. Der Telefonbildschirm...