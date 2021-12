Scanner Pro: Neuer Radiergummi entfernt ungewollte Objekte aus Scans

Mit Scanner Pro (App Store-Link) könnt ihr im Handumdrehen Dokumente scannen und digital verwalten. Neu in Version 8.5 ist ein „Magischer Radiergummi“, mit dem ihr Flecken, ungewollte Objekte und mehr einfach aus euren Scans entfernen könnt. Die neue Funktion ist nur für Nutzer und Nutzerinnen verfügbar, die das Abo Scanner Pro Plus abgeschlossen haben, zudem dürfen bestehende Käufer der ehemaligen Vollversion ebenfalls darauf zugreifen.

Nach einem schnellen Test kann ich sagen: Funktioniert gut. Mit dem Tool könnt ihr Flecken oder Objekte markieren, die dann in mehreren Schritten entfernt werden. Die Ergebnisse sind echt gut, hier kommt wie so oft Künstliche Intelligenz zum Einsatz. Hält man beim Scannen zum Beispiel das Blatt Papier in Form und möchte die Finger nicht im Scan haben, genügt sogar ein Klick und man hat einen sauberen Scan.

Scanner Pro ist in schon in der Basis-Version eine Empfehlung, alle Funktionen gibt es für neue Kunden und Kundinnen aber nur im Abo. Hier muss man 21,99 Euro pro Jahr bezahlen.