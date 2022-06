Garten bewässern: Eve Aqua mit Thread im Angebot

Am Wochenende soll es bei uns erstmals so richtig heiß werden, 34 Grad sind bei uns in Bochum angesagt. Die gefühlte Temperatur soll bei 38 Grad liegen. Keine Frage: Da muss man sich auch um die richtige Bewässerung kümmern. Ich werde auf jeden Fall das Plantschbecken fürs Kind und die Gardena-Dusche für mich aus dem Schuppen holen. Und irgendwie muss man die Gartendusche ja auch steuern.

Wer dabei auf HomeKit setzen möchte, ist mit dem Eve Aqua sehr gut bedient. Die neue Generation bietet dabei nicht mehr nur Bluetooth, sondern auch Thread. Das ist vor allem dann praktisch, wenn der Wasseranschluss im Garten recht weit von der nächsten HomeKit-Steuerzentrale entfernt ist und die Bluetooth-Verbindung nicht ausreichen würde.

Nicht umsonst bietet tink.de den Eve Aqua zusammen mit der Thread-fähigen smarten Steckdose Eve Energy an. Diese kann man einfach irgendwo zwischen dem Eve Aqua und der HomeKit-Zentrale in die Steckdose stecken, so dass das Thread-Signal bis in den Garten weitergeleitet werden kann. Was ihr dort mit Eve Aqua steuert, bleibt natürlich euch überlassen – es kann im Prinzip jeder Gartenschlauch angeschlossen werden.

Bei tink.de bezahlt ihr für dieses Bundle aktuell 89,95 Euro (zum Angebot), der Versand zu euch nach Hause ist kostenlos. Kurz ein Blick auf Preisvergleich: Für die smarte Bewässerungssteuerung Eve Aqua bezahlt man bei anderen Händlern schon 81,90 Euro, für die Eve Energy werden aktuell 37,44 Euro fällig. Zusammen also rund knapp 30 Euro mehr als bei tink.de.