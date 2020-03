GEOLINO: Neuer täglicher Kinder-Podcast zum Thema Corona

Die Nachrichtenlage zur Coronavirus-Krise ändert sich aktuell gefühlt stündlich. Selbst für Erwachsene ist es momentan schwer, den Überblick zu behalten und die wichtigsten Informationen zu sortieren und einzuordnen. Aber auch Kinder sind angesichts der aktuellen Lage verunsichert und fragen sich, was gerade in der Welt passiert.

Das Team von GEOLINO, der Kinder-Marke vom Magazin GEO, will Abhilfe schaffen. In einem täglichen Podcast „GEOLINO Spezial: Gemeinsam gegen Corona“ klärt die GEOLINO-Moderatorin Ivy Fragen wie: Was ist ein Virus überhaupt? Woher kommt SARS-CoV-2, und was hat es mit Fledermäusen zu tun? Wie kann man sich vor dem Virus schützen?

Zudem versorgt das GEOLINO-Team die jungen Hörer des Podcasts mit vielen Tipps für die Zeit zuhause und gegen aufkommende Langeweile. Die Folgen des neuen GEOLINO-Podcasts werden an jedem Nachmittag, von montags bis freitags, veröffentlicht. Der Zugriff auf den Podcast kann über die Website von GEOLINO, über Audio Now oder über die üblichen Podcast-Portale wie Spotify, Apple Podcasts und weitere erfolgen.