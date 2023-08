Gerüchte zum iPhone 16 Pro: WiFi 7, 48 MP Ultraweitwinkel-Kamera und mehr

Der in Hong Kong stationierte Analyste Jeff Pu teilt in einer Forschungsnotiz neue Erkenntnisse zum iPhone 16 Pro, das 2024 auf den Markt kommen wird. Derzeit warten wir gespannt auf das iPhone 15 Pro, das ja schon in Kürze, vermutlich am 12. September, offiziell von Apple vorgestellt wird. Falls ihr eure Kaufentscheidung auch davon abhängig machen wollt, welche Funktionen das nächste iPhone 16 Pro aufweisen könnte, sind diese Details für euch.

WiFi 7 für schnelle Verbindungen

Mit WiFi 7 wird es schnelle Geschwindigkeiten, geringe Latenzzeiten und zuverlässige Verbindungen geben. Geräte, die WiFi 7 unterstützen, können Daten über das 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz Band senden und empfangen. Mit WiFi 7 sollen Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 46 Gbit/s möglich sein.

Derzeit stellt Apple seine Produktpalette auf WiFi 6E um. Dieser Standard nutzt auch das dritte 6 GHz Band. Bisher hat Apple das iPad Pro, das 14″ und 16″ MacBook Pro, den Mac Studio, den Mac Pro und den Mac mini mit WiFi 6E ausgestattet. Es wird erwartet, dass das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max in diesem Jahr ebenfalls WiFi 6E unterstützen.

Ultraweitwinkel-Kamera mit 48 Megapixel

Jedes neue iPhone erhält auch Verbesserungen im Bereich Fotografie und Kamera. Laut Jeff Pu soll das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max ein neues 48 Megapixel Ultraweitwinkel-Objektiv erhalten, mit dem man mehr Licht einfangen kann, um verbesserte Fotos im 0,5x-Modus zu erhalten. Insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen führt das zu deutlich besseren Bildern.

Das iPhone 14 Pro verfügt über eine Hauptkamera mit 48 Megapixel, bei den iPhone 16 Pro-Modellen soll das derzeit 12 Megapixel Objektiv durch ein ebenfalls 48 Megapixel starkes Objektiv abgelöst werden. Dann wird man auch im Weitwinkel Fotos in ProRAW aufnehmen können.

iPhone 16 Pro für September 2024 geplant

Wenn es um den Zeitplan geht, brauchen wir keinen Analysten. Die iPhone 16-Modelle inklusive iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max werden im Herbst 2024 vorgestellt und verfügbar gemacht. Dieser Termin ist noch über ein Jahr weg und Gerüchte, die besonders früh geteilt werden, muss man besonderer Vorsicht genießen. Im Laufe der Entwicklung kann sich noch vieles ändern, eine bessere Konnektivität und eine bessere Kamera sind aber häufig sichere Wetten.