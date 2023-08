Auflegen-Taste in iOS 17 jetzt doch wieder mittig

Erst vor wenigen Tagen haben wir über eine Änderung in iOS 17 berichtet, die auch bei euch für Diskussionen gesorgt hat. Apple hat in der Beta-Version von iOS 17 die Auflegen-Taste bei Anrufen neu positioniert. Während bei iOS 16 der Auflegen-Knopf mittig im unteren Bereich angezeigt wird, wurde er in iOS 17 Beta 5 nach rechts unten verschoben. Viele Nutzer und Nutzerinnen fanden das wenig hilfreich und nun testet Apple mit der nächsten Beta-Version eine neue Position.

In iOS 17 Beta 6 befindet sich die Auflegen-Taste wieder mittig. Auf dem Anrufscreen sind die Optionstasten generell weiter unten platziert, damit in iOS 17 das neue Kontakt-Poster nicht verdeckt wird. Die mittig Anzeige finde ich persönlich besser, da der Auflegen-Knopf so sowohl für Rechts- auch als Linkshänder gleich gut erreichbar ist.

Genau für solche Änderungen ist eine Beta-Version da. Apple scheint wohl nach großem Medienecho ebenfalls festgestellt zu haben, dass der Positionswechsel kein logischer Schritt war. Wenn iOS 17 im Herbst für alle zum Download bereitgestellt wird, muss man sich nur leicht umgewöhnen, da die Tasten weiter unten angezeigt werden.

Auflegen-Taste in iOS 16

Auflegen-Taste in iOS 17 Beta 5

Auflegen-Taste in iOS 17 Beta 6