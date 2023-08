Amazon Music Unlimited für Prime-Mitglieder wird 1 Euro teurer

Anfang des Jahres hat Amazon die Preise für Music Unlimited schon angezogen, jetzt gibt es auch neue Preise für Kunden und Kundinnen, die Amazon Music Unlimited mit Prime-Vorteil nutzen. Während das monatliche Abonnement bisher mit 8,99 Euro berechnet wurde, werden ab sofort 9,99 Euro pro Monat fällig. Das Family-Abo kostet weiterhin 16,99 Euro pro Monat oder 169 Euro pro Jahr.

Schon bei der damaligen Preiserhöhung hat Amazon die Umstellung damit begründet, dass „wir dir unseren Service in der üblichen Qualität anbieten können“.

Amazon Music Unlimited ist das größte Musikstreaming-Paket von Amazon und verfügt laut eigenen Angaben derzeit über einen Katalog von rund 100 Millionen Songs, die ohne Werbung abgespielt werden. Damit ist der Dienst in etwa vergleichbar mit Apple Music oder Spotify. Zudem bietet Amazon auch Amazon Prime Music an, das sich im Rahmen des Prime-Abos kostenlos nutzen lässt, aber deutlich weniger Songs beinhaltet. Im letzten Herbst hatte eine Umstellung von Amazon Prime Music, das einen größeren Katalog mit sich brachte, aber die Freiheiten zum Musikhören deutlich einschränkte, für großen Unmut in der Amazon-Community gesorgt.