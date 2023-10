Goat Simulator 3: Das Ziegen-Spiel sieht fantastisch aus

Es ist eine absolut fantastische Spielidee und sie geht in die nächste Runde. Der Goat Simulator meldet sich zurück im App Store – ab dem 4. September könnt ihr Goat Simulator 3 (App Store-Link) auf iPhone und iPad installieren. Vorbestellungen sind schon jetzt möglich, das Premium-Spiel wird für 12,99 Euro angeboten.

Nach einem Blick auf die Screenshots muss ich sagen: Goat Simulator 3 sieht wirklich fantastisch aus. Und wie verrückt es im Spiel zur Sache gehen wird, das lässt die YouTube-Ankündigung erahnen.

„In Goat Simulator 3 Mobile kannst du dieselbe offene Welt erkunden und zerstören wie in der PC- und in der Konsolenversion des Spiels“, lässt uns das Entwicklerteam wissen. „Verpasse Zivilisten einen Kopfstoß, fahre ohne Führerschein oder nimm an einem Yoga-Kurs teil – genau so wie im echten Leben!“

Unter anderem wird Goat Simulator 3 einen Mehrspieler-Modus bieten, außerdem könnt ihr euer Geschick in sieben Mini-Spielen beweisen. Auch dort wird es vermutlich verrückt zur Sache gehen.

Falls ihr nicht so lange warten wollt oder Goat Simulator einfach mal ausprobieren möchtet, schaut doch mal bei Apple Arcade vorbei. Dort ist erst vor wenigen Tagen ein gruseliges Halloween-Update für Goat Simulator+ veröffentlicht worden.