Google Maps zeigt jetzt Gebäudeeingänge auf der Karte an

Gestern sind mir die neuen Symbole für Gebäudeeingänge in der iOS-App von Google Maps (App Store-Link) schon aufgefallen und heute haben sich auch einige appgefahren-Leser gemeldet, dass die neuen Icons auch auf ihren iPhones angezeigt werden. Seit einigen Wochen ist die Funktion schon im Beta-Test, scheinbar können jetzt deutlich mehr Nutzer und Nutzerinnen von den neuen Anzeige für Gebäudeeingänge profitieren.

In größeren Gebäudekomplexen, Einkaufszentren und mehr ist es nicht immer leicht den richtigen Eingang zu finden – zumindest dann, wenn man sich nicht auskennt. Auf dem iPhone zeigt Google jetzt mit einem grünen Kreis und einem grünen Tür-Symbol an, wo ihr am Gebäude einen Eingang findet. Haupteingänge sind oftmals einfach zu finden, weitere Zugangsmöglichkeiten sind aber nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich.

Gebäudeeingänge in Google Maps auf dem iPhone

Um die Eingänge zu sehen, müsst ihr die Karte vergrößern und weit reinzoomen. In der großen Übersicht seht ihr die Icons nicht, was für eine bessere Darstellung sorgt. Probiert es einfach mal aus, hier in Bochum könnt ihr die Eingänge der „Drehscheibe Bochum“ zum Beispiel sehen. Da Google die Einführung der neuen Funktion noch nicht offiziell bestätigt hat, handelt es sich wohl immer noch um einen Beta-Test und nicht jedes Gerät kommt in den Genuss die Features vorab zu testen. Scheinbar weitet Google die Anzeige derzeit aus und mit großer Wahrscheinlichkeit könnt auch ihr Gebäudeeingänge auf der Karte sehen.

Google Maps ist schon lange nicht mehr nur eine einfache App für die Navigation, sondern für viele die erste Anlaufstelle, wenn es um Öffnungszeiten, Fußgänger- und Fahrradnavigation sowie das Erkunden von Orten geht. Unzählige Zusatzfunktionen machen Google Maps zum echten Allrounder.

Stellt sicher, dass ihr die neuste App-Version installiert habt, denn nur dann könnt ihr von den neusten Funktionen profitieren.