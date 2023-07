Govee Curtain Lights: Lichtervorhang mit 520 LEDs

Der Smart Home Hersteller Govee hat einmal mehr ein neues Produkt auf den Markt gebracht, mit dem ihr euer Zuhause noch ein bisschen bunter gestalten könnt, sollte euch danach sein. Die Govee Curtain Lights gibt es ab sofort für 159,99 Euro (Amazon-Link). Wir haben die ersten Details für euch gesammelt.

Der Lichtervorhang ist 1,5 Meter breit und 2 Meter lang. Insgesamt sind 520 LEDs verbaut, die sich allesamt einzeln ansteuern lassen. Bein einer vergleichbaren Größe bieten die Govee Curtain Lights damit deutlich mehr LEDs als beispielsweise der Twinkly Curtain, der auf „nur“ 210 LEDs kommt.

Govee Curtain Lights bieten verschiedene Montage-Optionen

Bevor der Lichtervorhang in voller Pracht erstrahlt, geht es zunächst einmal an die Installation. Und hier bietet euch Govee gleich verschiedene Möglichkeiten. Im Lieferumfang sind beispielsweise Klebehaken enthalten, damit ihr den Govee Curtain Lights direkt an der Wand aufhängen könnt. Es sind aber auch einfache Haken verfügbar, um den Lichtervorhang an einer schon vorhandenen Schnur zu montieren. Für die übliche deutschen Gardinenstange sind diese Haken aber wohl etwas zu klein.

Danach geht es weiter in der Govee-App, in der es speziell für die Govee Curtain Lights eine neue Funktion gibt: Malen. Ihr könnt ihr die 520 LEDs nach Lust und Laune mit euren Farben füllen und so auch Schrift oder Formen erzeugen. Die selbst erstellen Effekte können sogar über den Lichtvorhang bewegt werden, was tatsächlich richtig klasse aussieht. Selbst eine Laufschrift ist so blitzschnell erstellt.

Hinzu gesellen sich knapp 100 verschiedene Szenen, die vom Hersteller für die Govee Curtain Lights angefertigt wurden. Vom weihnachtlich geschmückten Tannenbaum, über einen Countdown bis hin animierten Tieren oder fliegenden Raketen ist hier so ziemlich alles dabei, was man sich vorstellen kann.

Das führt mich wie bei jedem Govee-Artikel wieder zu einem großen Problem: Die Übersichtlichkeit der Govee-App. Was auf der Startseite noch recht überschaubar ist, wird mit jeder Funktion ein bisschen komplizierter. Während man beispielsweise in der Philips Hue App in Sekundenschnelle einen tollen Farbverlauf zaubern kann, wird bei Govee schon fast zu einer Wissenschaft. Natürlich sind die ganzen Animationen und Effekte beeindruckend, im Alltag aber vielleicht ein bisschen „too much“. Ich wünsche mir dringend einen vereinfachten Modus.