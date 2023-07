Sony WF-1000XM5: Neue True Wireless-In-Ears mit ANC und acht Stunden Laufzeit

Der bekannte Audio-Hersteller Sony hat mit den Sony WF-1000XM5 ein neues True Wireless-Modell im In-Ear-Format vorgestellt, das sich in die preisgekrönte 1000X-Reihe einreiht und laut Angaben des Unternehmens „neue Maßstabe für Noise Cancelling und immersiven Klang“ setzen will. „Zudem bietet das neue Modell die beste Gesprächsqualität, die Sony je ermöglicht hat.“

Zu den Kernfeatures der neuen Sony WF-1000XM5 gehört die fortschrittliche Geräuschunterdrückung, die durch in Echtzeit arbeitende Audioprozessoren und Hochleistungsmikrofone sowie speziell entwickelte Dynamic Driver X realisiert wird. Sie sollen für eine breite Frequenzwiedergabe, tiefe Bässe und klare Stimmen sorgen. Anders als bei den Vorgängermodellen sind beim WF-1000XM5 jetzt zudem drei Mikrofone in jedem Ohrhörer integriert, einschließlich Dual-Feedback-Mikrofonen, was das Noise Cancelling im niedrigen Frequenzbereich erheblich verbessert.

Durch die Kombination des neu entwickelten HD Noise Cancelling-Prozessors QN2e und des integrierten V2-Prozessors von Sony bieten die Kopfhörer WF-1000XM5 eine präzise 24-Bit-Audioverarbeitung und eine analoge Verstärkung. Das Ergebnis sollen laut Herstellerangaben „geringste Verzerrungen und eine kristallklare Audiowiedergabe“ sein.

Die In-Ear-Kopfhörer unterstützen dank der Audiocodierungstechnologie LDAC darüber hinaus kabelloses High-Resolution-Audio, und DSEE Extreme optimiert in Echtzeit komprimierte digitale Musikdateien auf nahezu Hi-Res-Qualität, indem verloren gegangene Details KI-gestützt wiederhergestellt werden. Zudem unterstützen die Kopfhörer 360° Reality Audio für ein laut Sony „atemberaubendes Musikerlebnis, das jede Note und Nuance perfekt hörbar macht“. Die Sony WF-1000XM5 sind auch mit einer Head-Tracking- Technologie ausgestattet, die die Klangposition automatisch an die Kopfbewegungen anpasst und damit eine noch realistischere Hörerfahrung ermöglicht.

Hoher Tragekomfort und Geräuschisolierung

Auch der Komfort soll nicht zu kurz kommen: Die optimierte, glatte Oberfläche sollen das Tragen zum Vergnügen machen. Das ergonomische Kopfhörer-Design mit einer Form, die an den menschlichen Gehörgang angepasst ist, gewährleistet einen sicheren und stabilen Halt. Außerdem sind die Kopfhörer rund 25 Prozent kleiner und rund 20 Prozent leichter als das Vorgängermodell (WF-1000XM4) und deshalb noch angenehmer zu tragen, auch über lange Zeiträume hinweg.

Die geräuschisolierenden Ohrstöpsel sind aus einem speziellen Material gefertigt, das die Passform optimiert. Zudem reduziert ihre neu entwickelte Form den Druck im Ohr für ein noch besseres Tragegefühl. Im Lieferumfang sind Ohrstöpsel in vier verschiedenen Größen enthalten, einschließlich der ultrakleinen Größe XS – so ist für nahezu jedes Ohr die richtige Größe dabei.

Für eine nahtlose Nutzung sorgt ein Auto-Play-Feature, das die Musik genau dann startet oder beendet, wenn man die Ohrhörer einsetzt bzw. herausnimmt. Audio-Benachrichtigungen erinnern an alle wichtigen Termine, so dass das Telefon sicher in der Tasche bleiben kann. Zudem lassen sich die Kopfhörer mit Spotify, Endel und Apple Music verbinden und bieten damit sofortigen Zugriff auf die bevorzugten Inhalte.

Kabelloses Laden über Qi möglich

Natürlich verfügen die WF-1000XM5 auch über beliebte Funktionen von Sony wie die adaptive Umgebungsgeräuschsteuerung und Speak-to-Chat. Die Bluetooth Multipoint Connection ermöglicht es plattformübergreifend, die Kopfhörer mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig zu koppeln. Geht ein Anruf ein, erkennen die Kopfhörer das entsprechende Gerät und wählen es automatisch aus. Zudem lassen sich die Kopfhörer über den bevorzugten Sprachassistenten leicht per Sprachbefehl steuern.

Die Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden gewährleistet ausgedehnten Musikgenuss ohne Unterbrechungen. Wenn die Zeit drängt, können die Kopfhörer mit der 3-Minuten-Schnellladung für bis zu 60 Minuten Spieldauer fit gemacht werden. Zudem lassen sich die Kopfhörer über das Transportcase mit der Qi-Technologie kabellos aufladen. Das In-Ear-Modell ist zudem wasserabweisend nach IPX41415, so dass ihm weder Spritzwasser noch Schweiß etwas anhaben kann. Zur Herstellung verwendet Sony außerdem recycelte Kunststoffe sowie umweltfreundliches Papiermaterial für die Umverpackung.

Die In-Ear-Kopfhörer WF-1000XM5 werden ab August 2023 zum Preis von ca. 319 Euro in den Farben Schwarz und Silber erhältlich sein. Weitere Infos zur Neuerscheinung gibt es auch auf der Produktseite bei Sony.

