Instagram: Creator-Abos für viele Länder weltweit angekündigt

Der Konzern hinter dem sozialen Netzwerk Instagram (App Store-Link), Meta, hat gestern im eigenen Blog bekanntgegeben, dass man in den nächsten Wochen Instagram-Abonnements für alle berechtigten Kreativen in Deutschland, Australien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Italien, Japan, Mexiko, Spanien und Großbritannien einführen wird. Die Erweiterung erfolgt, nachdem Meta diese Option bereits im Januar des letzten Jahres erstmals in den USA eingeführt hat.

Die Idee hinter den Abonnements ist es, den Urhebern die Möglichkeit zu geben, ein wiederkehrendes monatliches Einkommen auf der Grundlage der Unterstützung durch ihre Fans zu erzielen. Meta plant, den Zugang zu Instagram-Abonnements in den kommenden Monaten weltweit einzuführen.

Instagram-Abonnements ermöglichen es Kreativen, ihren Followern gegen Bezahlung Zugang zu exklusiven Posts, Live-Videos, Stories, Reels, Highlights und mehr zu bieten. Personen mit einem aktiven Abo erhalten außerdem ein spezielles Abzeichen, das sie im Kommentarbereich und im Posteingang der Kreativen hervorhebt. Instagram beschreibt die möglichen Angebote wie folgt:

Beiträge, Geschichten, Reels und Lives für Abonnenten: Du kannst Reels, Posts und Stories nur für deine Abonnenten erstellen. Teile exklusive Inhalte, verwende interaktive Story-Sticker oder gehe sogar nur mit deinen zahlenden Abonnenten live.

Um ein Instagram-Abonnement anbieten zu können, müssen Kreative mindestens 18 Jahre alt sein und mehr als 10.000 Follower haben. Die Content Creators können einen monatlichen Preis ihrer Wahl für die exklusiven Inhalte festlegen. Es stehen acht Preisstufen zur Auswahl, angefangen bei 0,99 USD/Monat bis hin zu 99,99 USD/Monat, je nachdem, wie viel eine Person glaubt, dass die eigenen Inhalte wert sind. Auch andere soziale Netzwerke bieten ähnliche Funktionen für zahlende User an, darunter TikTok, Twitter und Facebook.