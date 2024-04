Govee Floor Lamp Pro im Test: Smarte Stehlampe integriert Lautsprecher

Govee, bekannter Hersteller für smarte Beleuchtungsprodukte, hat vor einer Woche die Govee Floor Lamp 2 mit Matter verfügbar gemacht und bietet ab sofort auch die neue Govee Floor Lamp Pro (Amazon-Link) an. Hier muss man auf Matter bisher verzichten, bekommt dafür aber nicht nur eine bunte Stehlampe, sondern auch einen Bluetooth-Lautsprecher.

Govee Floor Lamp Pro ist schnell aufgebaut

Mit 170 Zentimeter Höhe ist die Govee Floor Lamp Pro etwas höher als die Lamp 2, was aber nur an dem größeren Standfuß liegt. Auch hier muss man die einzelnen Teile verschrauben und den Leuchtstreifen anbringen. Dieser ist diffus und die Lichtverteilung ist sehr schön anzusehen. Die Leuchtröhre an sich könnt ihr drehen und müsst so nicht den ganzen Standfuß umwuchten. Demnach könnt ihr einfach bestimmen, in welche Richtung die neue Lampe leuchten soll.

Die Qualität ist wirklich gut, alles ist sehr hochwertig und fühlt sich gut an. Nach der Montage könnt ihr die Lampe über das lange Stromkabel mit einer Steckdose verbinden und sofort über die mitgelieferte Fernbedienung steuern. Ihr könnt Farben wechseln, durch Lichtszenen schalten, die Helligkeit einstellen und mehr. Deutlich mehr Möglichkeiten bietet aber die Govee-App (App Store-Link). Hier sei noch angemerkt, dass die neue Stehlampe Alexa und Google Assistant unterstützt, HomeKit jedoch nicht.

Govee Home-App sieht immer besser aus

Ein Knackpunkt bei Govee-Produkten war für uns häufig die überladene iPhone-App. Doch Govee hat stetig nachgebessert und ich finde die aktuelle Version der App gut zu bedienen. Die Einrichtung in der App ist ein Kinderspiel, da man die Lampe mit einem Klick hinzufügen kann. Auf dem Startbildschirm könnt ihr die Lampe an- oder ausschalten, wobei auch die Govee Floor Lamp Pro im Standfuß einen zusätzlichen Leuchtring bietet. Dieser zeigt Farben passend zur eingestellten Szenen an, kann in der App aber auch komplett deaktiviert werden. Optional könnt ihr auch die Röhre ausschalten und nur die Bodenbeleuchtung nutzen. Eventuell habt ihr da ja einen passenden Einsatzzweck dafür, zum Beispiel als eine Art Nachtbeleuchtung.

In der Govee-App kann man aus 16 Millionen Farben auswählen, jedoch zeigt die Lampe auch Farbverläufe an. Ihr könnt aus diversen Szenen wählen und bei zahlreichen Voreinstellungen auch die Geschwindigkeit anpassen. Zudem könnt ihr einen eigenen Farbverlauf anlegen und bestimmen, in welcher Farbe die einzelnen Segmente leuchten sollen. Gleichzeitig können die Lichter zur Musik blinken und ihr könnt auch Szenen aus Community nutzen.

Die Farbdarstellung ist sehr gut, einzelne Lichtpunkte sind nicht zu erkennen und die Übergänge je nach Szene sanft und natürlich. Ich persönlich finde stark flackernde und schnell wechselnde Farben und Lichter nicht so toll. Und die Govee Floor Lamp Pro zeigt nicht nur bunte Farben an, sondern kann auch warme und kalte Weißtöne wiedergeben. Der Farbtemperaturbereich liegt dabei zwischen 2.200 und 6.500 Kelvin. Insgesamt ist die Stehlampe 2.100 Lumen hell.

Govee Floor Lamp Pro kann auch Musik abspielen

Die Besonderheit bei der Govee Floor Lamp Pro ist die Integration eines Lautsprechers im Standfuß. Ihr könnt euch einfach per Bluetooth mit dem Smartphone verbinden und dann Musik abspielen. Der Lautsprecher an sich ist aber nur Mittelmaß. Bässe sind zwar vorhanden, allerdings klingt alles etwas dumpf und schwach. Zur einfachen Beschallung im Hintergrund ist das sicherlich ausreichend, für echten Musikgenuss ist der Lautsprecher aber zu schwach auf der Brust.

Hingegen bietet die Govee-App Szenen in Kombination mit Klangeffekten. Gekennzeichnet sind diese durch ein kleines Noten-Symbol, unter anderem gibt es eine Wald-Szene, die grüne Farben anzeigt und Vogelgezwitscher abspielt. Mit dabei sind auch blaue Szenen mit Flussplätschern, Sandrauschen in der Wüste, Feuerknistern und mehr. Einige Klänge sind gut, andere wiederum fraglich. Bei der Szene Kirschblüten klingelt es zum Beispiel die ganze Zeit. Die Idee, Klänge und beruhigende Töne abzuspielen, gefällt mir, zudem kann man auch einen Timer aktivieren, der die Lichter langsam dimmt, die Lautstärke reduziert und die Lampe letztendlich komplett abschaltet.

Fazit zur Govee Floor Lamp Pro

Die Govee Floor Lamp Pro ist eine hochwertige Stechlampe, die Wände und Ecken farblich ausleuchten kann. Die Farbwiedergabe ist sehr gut, der integrierte Lautsprecher ein nettes Extra, allerdings ist die Klangqualität nicht besonders gut. Die Steuerung per App geht gut von der Hand, optional ist auch eine Fernbedienung mit dabei, die grobe Einstellungen zulässt. Hingegen macht der beleuchtete Standfuß eine schöne Figur und ihr könnt beide Lichter auch unabhängig voneinander an- oder ausschalten. Es ist aber immer nur eine Farbe oder Szene möglich.

Die Stehlampe ist in Schwarz und Grau für jeweils 249,99 Euro erhältlich.

