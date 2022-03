Govee Neon: Mehrfarbiger Leuchtstreifen derzeit für 75 statt 88 Euro

Ein wenig amüsant war das ja schon, als mich vor ein paar Wochen ein Ansprechpartner eines bekannten Smart Home Herstellers kontaktiert und rund um Govee ausgefragt hat. Wenig verwunderlich, denn immerhin orientieren sich die Asiaten vor allem beim Verpackungsdesign ziemlich stark an den Produkten des anderen Herstellers.

Dabei sind aber durchaus brauchbare Produkte herausgekommen, wie etwa der Govee Neon. Das ist ein drei Meter langer und flexibler Leuchtstreifen, bei dem die einzelnen LEDs nicht sichtbar sind. Normalerweise kostet der Lightstrip 87,99 Euro, aktuell könnt ihr den Preis aber auf unter 75 Euro drücken. Aktiviert dazu auf der Produktseite zunächst den 5 Prozent Coupon und gebt dann an der Kasse den Gutscheincode NEONRGBIC ein.

Sicherlich hat der Govee Neon einige Schwächen, so bietet er beispielsweise keine weißen LEDs, was sich in der maximalen Helligkeit bemerkbar macht. Die Farben werden aber kräftig wiedergegeben und eignen sich perfekt, um einen Raum in die gewünschte Stimmung zu hüllen.

Etwas Übung ist mit der Govee-App erforderlich. Hier lassen sich die einzelnen Zonen des Leuchtstreifens mit den gewünschten Farben bestücken, alternativ gibt es auch fertige Szenen und Animationen. Leider gibt kein Apple HomeKit, nur Amazon Alexa oder Google Assistant.

Für 75 Euro bekommt man mit dem Govee Neon auf jeden Fall einen tollen Leuchtstreifen. Wenn man auf die direkte HomeKit-Anbindung verzichten kann und nicht unbedingt an einen bestimmten Hersteller gebunden ist, macht man mit diesem Produkt nichts verkehrt.