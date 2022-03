VLC Media Player 3.3.0: Neue Optik, schwarzes Layout, Dateien-Anbindung & mehr

Der VLC Media Player (App Store-Link) ist dafür bekannt, dass er wirklich jede Videodatei abspielen kann. Die App für iPhone, iPad und Apple TV wurde jetzt aktualisiert und liegt in Version 3.3.0 zum Download bereit und bringt unter anderem eine komplett neue Videowiedergabeoberfläche mit.

Umgewöhnen muss man sich nicht viel, allerdings wurde im Hintergrund und am Code viel geändert – optisch fallen die Änderungen gering aus. Gleichzeitig gibt es nun auch Unterstützung für NFS und SFTP Netzwerkfreigaben sowie Geschwindigkeitsverbesserungen, die dafür sorgen, dass Geräte nicht so schnell heiß werden. Neu ist auch ein komplett schwarzes Farbschema, das für OLED-Geräte optimiert ist und eine direkte Anbindung an die Dateien-App von Apple.

VLC Media Player 3.3.0: Alle Neuerungen