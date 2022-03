Tribit Home Speaker: Klangstarker Bluetooth-Speaker mit 50 Prozent Rabatt

Die Lautsprecher von Tribit waren auch bei uns schon öfters Bestandteil der Berichterstattung und konnten uns jederzeit mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis bei toller Verarbeitung und großartigem Sound überzeugen. Mit dem Tribit Home Speaker gibt es seit einiger Zeit einen praktischen Allround-Speaker, der sich bestens für Küche, Büro oder auch das Schlafzimmer eignet.

Aktuell ist der Tribit Home Speaker sogar um satte 50 Prozent reduziert: Bei Amazon gibt es den mit 25W Leistung ausgestatteten Bluetooth-Lautsprecher derzeit zum kleinen Preis von 49,99 Euro. Sonst wird für das Produkt 99,99 Euro fällig. Auf der Website von Tribit wird der Home Speaker aktuell für 82,95 Euro gelistet. Das Angebot bei Amazon gilt noch bis zum 23. März 2022.

Doch was kann der Tribit Home Speaker? Neben der bereits erwähnten Leistung von 25W gibt es auch gleich mehrere Anschluss- und Verbindungsmöglichkeiten: Bluetooth 5.0 ist mit an Bord, ebenso wie ein Einschub für Musikdateien auf einer MicroSD-Karte, ein AUX-Eingang sowie ein FM-Radio. Eine Digitalanzeige liefert Infos zur aktuellen Uhrzeit, Datum und Wochentag, zudem gibt es eine Touchsteuerung rund um das Digitaldisplay sowie ein mehrfarbiges RGB-LCD-Licht.

Wer möchte, kann über einen Button auf dem Touchpanel auch mehrere integrierte Natursounds abspielen, beispielsweise Vogelgezwitscher, Regen und mehr. An der Seite des Tribit Home Speakers gibt es darüber hinaus einen USB-A- und USB-C-Port, um so gleichzeitig zwei Geräte mit Strom versorgen zu können. Ein Akkubetrieb des Home Speakers ist leider nicht möglich, man ist auf das mitgelieferte Netzteil und eine Steckdose angewiesen. Wer zwei der Lautsprecher besitzt, kann diese für einen 50W-Stereoklang miteinander koppeln.

Großes Netzteil verdeckt andere Steckdose

Die Einrichtung war mit unserem Testgerät schnell erledigt: Der Tribit Home Speaker wird einfach aufgestellt und über das Netzteil mit der Steckdose verbunden. Hier gibt es ein kleines Manko: Der breite Netzstecker wird quer und nicht längs in die Steckdose eingesteckt – so wird möglicherweise eine weitere danebenliegende Steckdose oder ein Lichtschalter verdeckt. Nach der Herstellung der Stromversorgung kann das Infopanel mit Uhrzeit, Datum und Wochentag eingestellt und danach auch gleich die Bluetooth-Verbindung hergestellt werden. Das gelang in unserem Fall sehr schnell und unkompliziert.

Die Touch-Buttons, die sich um das Display versammeln, sind mehr oder weniger selbsterklärend und erlauben die Steuerung der Musikquelle, des Lichts, von Lautstärke, Alarm, Schlummerfunktion und den Naturgeräuschen. Einen dezidierten Standby-Button gibt es allerdings nicht, das Gerät bleibt also immer in einem der vorhandenen Modi und kann lediglich pausiert werden.

Gute Verarbeitung und toller Klang

Die Verarbeitung des Tribit Home Speakers ist wie von den bisher von uns getesteten Geräten des Herstellers gewohnt gut und erinnert vom Design her in diesem Fall ein wenig an eine alte Wurlitzer-Musikbox. Dank einer Gummierung auf der Unterseite steht der Lautsprecher auch bei höherer Lautstärke sicher und fest auf der Oberfläche und verrutscht nicht. Der Bezug aus graumeliertem Stoff wirkt hochwertig, das Negativ-Display ist gut ablesbar und die Touchbuttons auf der Frontseite reagieren prompt und zuverlässig.

Ein nicht zu vernachlässigender Punkt ist aber vor allem der Sound des Home Speakers: Ich bin wie immer begeistert, was der Hersteller alles aus seinen Geräten herauszuholen vermag – bedenkt man vor allem die Preisklasse, in der sich auch dieser Lautsprecher bewegt. Der Klang ist voll, lebendig und fängt auch bei höheren Lautstärken nicht an zu übersteuern, knarzen oder klirren. Vor allem der Bass ist bei diesem etwa 33 x 20 x 12 cm großen Lautsprecher wirklich eindrucksvoll, dröhnt aber nicht zu sehr, dass es unangenehm wird.

Selbst wenn man den Tribit Home Speaker daher als reinen Bluetooth-Speaker verwenden möchte, liefert das Gerät für die aktuellen knapp 50 Euro eine saubere Leistung ab. Sicher, das Design ist sicherlich nicht jedermanns Sache und ob man das umliegende RGB-Licht wirklich benötigt, sei dahingestellt. Kleine Extras wie ein MicroSD-Slot, ein FM-Radio und ein Wecker stehen aber auf der Haben-Seite dieses Allround-Geräts. Wer noch ein solches sucht, sollte sich den Tribit Home Speaker daher gerne genauer ansehen – gerade zum aktuell stark vergünstigten Preis.