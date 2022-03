Pitaka MagEZ Slider ausprobiert: Drehbare Ladestation für iPhone, AirPods und Apple Watch

Der Pitaka MagEZ Slider (Amazon-Link) ist neu im Sortiment und startet gleich mit 10 Euro Rabatt, den ihr auf der Produktseite aktivieren könnt. Ich habe den Slider schon ein paar Wochen hier und kann euch direkt weiterführende Infos mit auf den Weg geben.

Die Ladestation verfügt über einen drehbaren Standfuß, der per Klebepad sicher auf dem Schreibtisch platziert werden kann. Hier wird auch das mitgelieferte USB-C Kabel eingesteckt, ein 20 Watt Netzteil ist ebenfalls mit dabei. So kann man den Anschluss frei platzieren, zudem lässt sich die Station nun um 360 Grad drehen. Warum? Weil man auf der Rückseite auch die AirPods laden kann und diese so besser zugänglich sind. Gleichzeitig kann man auch den Blickwinkel des zu ladenden iPhones ändern. Wenn man die Station dreht, ertönt leider immer ein leises Klicken – ähnlich als würde man an einem Glücksrad drehen. Die Verarbeitung ist voll okay, hier kommt gewöhnlicherweise viel Kunststoff zum Einsatz.

Zu den Details: Die Station verfügt über eine abnehmbare 4000 mAh starke Powerbank mit MagSafe. Diese wird in die Station gesteckt und aufgeladen. Sein iPhone kann man jetzt via MagSafe an der Powerbank festmachen und so mit 7,5 Watt aufladen. Für unterwegs kann man sein iPhone samt Powerbank einfach mitnehmen, dann ist die maximale Ladegeschwindigkeit aber auf 5 Watt limitiert.

Auf der Rückseite befindet sich noch eine 5 Watt Qi-Ladefläche, auf der ihr zum Beispiel eure AirPods oder andere Kopfhörer laden könnt. Im Lieferumfang ist eine kleine Halterung mit dabei, die magnetisch hält, damit man seine AirPods platzieren kann. Diese kann man in zwei Höhen platzieren, damit man je nach Kopfhörermodell auch die Ladefläche trifft. Optional kann man die magnetische Halterung auch entfernen, wenn man keine AirPods laden möchte.

Rechtsseitig findet ihr noch einen zusätzlichen USB-C Anschluss, der mit 5 Watt nicht ganz so viel Power liefert. Hier könnt ihr per Kabel weitere Geräte laden oder die Station um die Möglichkeit erweitern, auch die Apple Watch zu laden. Mit dem Pitaka PowerDongle, der einfach über USB-C aufgesetzt werden kann, könnt ihr nun auch eure Apple Watch auflegen und laden.

Der Dongle muss nicht zwingend mit der Ladestation verwendet werden, diesen könnt ihr auch einfach ins MacBook stecken oder mit einem Netzteil an der Steckdose verwenden. Die aufgelegte Apple Watch wird dann mit 5 Watt geladen. Der Dongle bietet ein transparentes Case sowie eine magnetische Kappe, die den USB-C Stecker schützt.

Insgesamt gefällt mir der Pitaka MagEZ Slider gut. Hier gibt es viele Lademöglichkeiten, zudem gibt es noch eine Powerbank mit dazu. Kompatibel sind alle MagSafe iPhones, ältere iPhones mit Qi können aber auch über MagSafe-kompatible Cases gehalten und geladen werden. Pitaka bietet zum Beispiel das hauseigene MagEZ Case 2 an.

Der Pitaka MagEZ Slider kostet 144,99 Euro, mit dem 10 Euro Gutschein kommt ihr auf 134,99 Euro. Der Slider mit PowerDongle für die Apple Watch kostet 199,99 Euro, mit dem Gutschein zahlt ihr 189,99 Euro. Den Gutschein bitte direkt auf der Produktseite aktivieren. Und falls ihr euch nur für den PowerDongle interessiert, könnt ihr diesen auch einzeln für 69,99 Euro kaufen.

