Grid Game & Watch: „The Legend of Zelda“ im Bilderrahmen ausgestellt

Für Game & Watch aus dem Hause Nintendo bin ich leider zu jung, doch Wikipedia sagt, dass es sich um eine „Serie von elektronischen LCD-Spielkonsolen von Nintendo handelt, welche mit dem Spiel „Ball“ am 28. April 1980 startete und am 14. Oktober 1991 mit dem Spiel „Mario the Juggler“ abgesetzt wurde.“

Die Mini-Spielekonsole hatte ein einziges Spiel vorinstalliert und hatte meist ein ans Spiel angelegtes Design. Falls ihr euch ein bisschen Nostalgie zurückholen wollt, könnt ihr bei www.gridstudio.cc das „Game & Watch: The Legend of Zelda“ als ausgestellten Bilderrahmen bestellen. Grid ist ja dafür bekannt, dass sie alte Gadgets auseinander nehmen und sie schön designt und beschriftet in einem Bilderrahmen aufbahren.

Das Grid Game & Watch ist der aktuelle Neuzugang, der für 127 Euro statt 200 Euro zum Kauf bereitsteht. Dafür bekommt ihr ihr ein auseinander genommenes Game & Watch im Zelda-Design, das ansprechend mit schönen Grafiken und Beschriftungen aufbereitet im Bilderrahmen präsentiert wird. Bedenkt man, dass man ein Game & Watch derzeit für rund 70 Euro erwerben kann, müsst ihr für die Bilderrahmen-Variante einen Aufpreis von rund 57 Euro einkalkulieren.

The Legend of Zelda, kurz nur Zelda genannt, ist eine enorm beliebte Videospiel-Serie, die erstmals 1986 veröffentlicht wurde. Auch ich habe das Spiel früher auf dem Nintendo geliebt und falls auch ihr Fan von Link und Co seid, könnte das neue Grid Game & Watch was für euch sein. Auch als Geschenk eignen sich die besonderen Bilderrahmen sehr gut, unter anderem sind sie sehr schön verpackt und benötigen demnach keine weitere Geschenkverpackung.

Mit dem Gutscheincode S15 spart ihr noch einmal knapp 20 Euro und bezahlt an der Kasse nur noch 107,95 Euro. Der Versand ist kostenlos und erfolgt natürlich auch nach Deutschland.